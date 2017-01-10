«Крылья Советов» подтвердили переход Молло в «Зенит»

«Крылья Советов» и «Зенит» достигли договоренности о трансфере французского полузащитника Йоана Молло.

Накануне игрок прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к со своей новой команде.

Ранее стало известно, что за французского хавбека «Зенит» заплатит 3 миллиона евро.

Молло подпишет контракт с новым клубом на 3,5 года и будет зарабатывать около 2 миллионов евро в год.

В этом сезоне Молло сыграл в 12 матчах РФПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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