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    Йоан Молло: «Cамым приятным воспоминанием в «Крыльях» останется победа 4:0 над «Спартаком»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия Йоан Молло

    Полузащитник Йоанн Молло, перешедший из «Крыльев Советов» в «Зенит», попрощался с самарским клубом и его болельщиками.

    «Прежде всего хочу сказать слова благодарности за тепло и заботу «Крыльям Советов», самарским болельщикам, персоналу клуба.

    Я оставляю этот клуб, но «Крылья» навсегда останутся в моем сердце. Сейчас в моей жизни появился момент показать, на что я способен, показать себя на более высоком уровне.

    Путь наверх всегда был моей мечтой. Любой футболист амбициозен. Минувшим летом у меня была возможность двигаться дальше, но я вернулся в Самару, потому что на тот момент не чувствовал, что готов к такому шагу.

    Сейчас же готовность ощущаю. И эту уверенность в себе дали мне именно «Крылья», именно болельщики, которые любили и поддерживали меня. Поддержка болельщиков и родного города это лучшее, что есть у «Крыльев».

    Мне было очень приятно защищать цвета «Крыльев Советов», играть за Самару. Я делал все, чтобы моя работа на поле и вне его приносила болельщикам счастье и приятные эмоции. Я счастлив, что мне удавалось делать это. Счастлив написать свою историю с «Крыльями».

    Надеюсь, что вы не забудете меня, как и я не забыл поблагодарить вас в этих словах. Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над «Спартаком». Это была проверка нашего уровня и мы доказали, что можем играть хорошо и еще ничего не потеряно», – сказал Молло.

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