Получите бесплатно шанс выиграть до миллиона рублей в футбольном приложении Underdog
Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами. Мы увеличили главный приз, теперь он составляет 1.000.000 рублей.
Как здесь выиграть?
Каждый раунд мы предлагаем 6 матчей для прогноза.
Участник, угадавший точный счет всех матчей раунда, получит приз в размере 100.000 рублей.
Кроме того, все участники раунда получают очки за правильно угаданный точный счет, разницу забитых мячей и исход матча.
Участник, набравший больше всех очков по итогам раунда, получает приз 700 рублей.
Как получить миллион?
Чтобы выиграть миллион рублей, вам необходимо ввести в настройках ваш персональный ID Winline до начала первого матча в раунде.
Вы получите приз 1.000.000 рублей за 6 угаданных результатов, 7000, 5000 или 3000 рублей – за лучшие прогнозы.
Розыгрыш проводится каждую неделю, участие для вас абсолютно бесплатно. Выплату призов спонсирует букмекерская компания Winline.
Угадывайте и выигрывайте. Бесплатно!
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