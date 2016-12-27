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    Получите бесплатно шанс выиграть до миллиона рублей в футбольном приложении Underdog

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    Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами. Мы увеличили главный приз, теперь он составляет 1.000.000 рублей.

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    Как здесь выиграть?

    Каждый раунд мы предлагаем 6 матчей для прогноза.

    Участник, угадавший точный счет всех матчей раунда, получит приз в размере 100.000 рублей.

    Кроме того, все участники раунда получают очки за правильно угаданный точный счет, разницу забитых мячей и исход матча.

    Участник, набравший больше всех очков по итогам раунда, получает приз 700 рублей.

    Как получить миллион?

    Чтобы выиграть миллион рублей, вам необходимо ввести в настройках ваш персональный ID Winline до начала первого матча в раунде.

    Вы получите приз 1.000.000 рублей за 6 угаданных результатов, 7000, 5000 или 3000 рублей – за лучшие прогнозы.

    Розыгрыш проводится каждую неделю, участие для вас абсолютно бесплатно. Выплату призов спонсирует букмекерская компания Winline.

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    Угадывайте и выигрывайте. Бесплатно!

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