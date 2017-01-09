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    Александр Кокорин: «Сейчас бы не поехал в Китай»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Китай Александр Кокорин Аксель Витцель

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не перешел бы в один из клубов Китая.

    - Насколько изменит игру команды уход Акселя Витцеля?

    - Тяжело ответить на этот вопрос, лучше об этом скажет тренер. Естественно, все знают, что Витцель классный футболист, европейского уровня.

    Он провел здесь много лет. Теперь желаю ему удачи в новой команде.

    Все знали, что он хочет уйти. Он честно сказал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться.

    - Поехали бы в Китай?

    - Нет, сейчас бы не поехал, – сказал Кокорин.

    За три года в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгиец заработает 75 миллионов евро.

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