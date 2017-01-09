Александр Кокорин: «Сейчас бы не поехал в Китай»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не перешел бы в один из клубов Китая.
- Насколько изменит игру команды уход Акселя Витцеля?
- Тяжело ответить на этот вопрос, лучше об этом скажет тренер. Естественно, все знают, что Витцель классный футболист, европейского уровня.
Он провел здесь много лет. Теперь желаю ему удачи в новой команде.
Все знали, что он хочет уйти. Он честно сказал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться.
- Поехали бы в Китай?
- Нет, сейчас бы не поехал, – сказал Кокорин.
За три года в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» бельгиец заработает 75 миллионов евро.
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