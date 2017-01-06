Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал переход партнера по сборной Бельгии Акселя Витцеля из в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Деньги играют важную роль, и поверьте, мой друг не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай.

Это сложный выбор, потому что здесь в расчет нужно брать множество деталей. Всегда задаешь себе вопрос, правильно ли ты поступаешь», – сказал Мертенс.