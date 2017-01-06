Дрис Мертенс: «Деньги играют важную роль. Поверьте, Витцель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай»
Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал переход партнера по сборной Бельгии Акселя Витцеля из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Деньги играют важную роль, и поверьте, мой друг Витцель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай.
Это сложный выбор, потому что здесь в расчет нужно брать множество деталей. Всегда задаешь себе вопрос, правильно ли ты поступаешь», – сказал Мертенс.
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