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    Дрис Мертенс: «Деньги играют важную роль. Поверьте, Витцель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия серия А Италия Наполи высшая лига Китай Аксель Витцель Дрис Мертенс

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал переход партнера по сборной Бельгии Акселя Витцеля из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Деньги играют важную роль, и поверьте, мой друг Витцель не спал ночами, прежде чем согласился перебраться в Китай.

    Это сложный выбор, потому что здесь в расчет нужно брать множество деталей. Всегда задаешь себе вопрос, правильно ли ты поступаешь», – сказал Мертенс.

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