ФИФА представила приз лучшему игроку мира
ФИФА представила свой приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.
Приз получил название «The Best» – в переводе с английского «лучший». Напомним, что с этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.
Грустно, но «Золотой мяч» умирает
Фото: твиттер ФИФА
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