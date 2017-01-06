ФИФА представила приз лучшему игроку мира

представила свой приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.

Приз получил название «The Best» – в переводе с английского «лучший». Напомним, что с этого года журнал France Football вновь вручает мяч», а – свой приз.

Грустно, но «Золотой мяч» умирает

Фото: твиттер ФИФА