Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ФИФА представила приз лучшему игроку мира

    Теги ФИФА фото Золотой мяч

    ФИФА представила свой приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации.

    Приз получил название «The Best» – в переводе с английского «лучший». Напомним, что с этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.

    Грустно, но «Золотой мяч» умирает

    фото

    Фото: твиттер ФИФА

    Опрос

    Как вам дизайн награды ФИФА?

    1282 голосa 2
    • Красивый
      49%
    • Не нравится
      20%
    • Есть только «Золотой мяч»!
      31%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться