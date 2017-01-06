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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Реала», «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан

    В пятницу, 6 января, в рамках 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА попытается прервать серию из двух поражений в гостевом матче с мадридским «Реалом». В Греции состоится дерби между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Фенербахче Турция  –  ЕА7 Милан Италия
    Дата проведения
    6 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

     

    Жальгирис Литва  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    6 января, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

     

    Олимпиакос Греция  –  Панатинаикос Греция
    Дата проведения
    6 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

     

    Реал Мадрид Испания  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    6 января, 23.00, «Барклайкард Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Баскония Испания – 11-5, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-8, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Барселона Испания – 7-9, Бамберг Германия – 7-9,  Жальгирис Литва – 6-9, УНИКС Россия – 6-10, Маккаби FOX Израиль – 6-10, ЕА7 Милан Италия – 4-11, Галатасарай Турция – 4-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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