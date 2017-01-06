В пятницу, 6 января, в рамках 16-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА попытается прервать серию из двух поражений в гостевом матче с мадридским «Реалом». В Греции состоится дерби между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 12-3, Баскония Испания – 11-5, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 10-5, Панатинаикос Греция – 9-6, Фенербахче Турция – 9-6, Дарушафака Турция – 8-8, Црвена Звезда Сербия – 7-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Барселона Испания – 7-9, Бамберг Германия – 7-9, Жальгирис Литва – 6-9, УНИКС Россия – 6-10, Маккаби FOX Израиль – 6-10, ЕА7 Милан Италия – 4-11, Галатасарай Турция – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.