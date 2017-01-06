Джокович отыграл у Вердаско четверной матч-пойнт

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович на тай-брейке второго сета полуфинала турнира в Дохе против Фернандо Вердаско отыграл четверной матч-пойнт. Вердаско вел 6:2, но потом проиграл четыре розыгрыша подряд.

Всего Джокович отыграл пять матч-пойнтов на тай-брейке – еще один Вердаско имел при счете 7:6. В итоге Джокович выиграл со счетом 4:6, 7:6, 6:3.

Для серба это третий в карьере матч, в котором он ушел с пяти матч-пойнтов. Первый состоялся в 2009 году на турнире в Галле, когда он обыграл Флорена Серра, а второй – в 2012 году в финале «Мастерса» в Шанхае, где он обыграл Энди Маррея.