Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась мнением насчет ужесточения наказания за применение допинга.

«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Хамзой.



Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

– Люди или команды?

– Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.



– А вы не пробовали ознакомиться с позицией России? Например, слышали, что сказал на собрании Шипулин?

– Нет, я не знаю ничего о его позиции.

– Но вы верите, что он чистый спортсмен?

– В этой команде я не верю уже никому, извините», – сказала Коукалова.