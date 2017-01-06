Габриэла Коукалова: «Чист ли Шипулин? Извините, в этой команде я не верю уже никому»
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась мнением насчет ужесточения наказания за применение допинга.
«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Хамзой.
Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.
– Люди или команды?
– Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.
У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.
– А вы не пробовали ознакомиться с позицией России? Например, слышали, что сказал на собрании Шипулин?
– Нет, я не знаю ничего о его позиции.
– Но вы верите, что он чистый спортсмен?
– В этой команде я не верю уже никому, извините», – сказала Коукалова.
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