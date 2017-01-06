Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Габриэла Коукалова: «Чист ли Шипулин? Извините, в этой команде я не верю уже никому»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Антон Шипулин сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась мнением насчет ужесточения наказания за применение допинга.

    «Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Хамзой.

    Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

    Люди или команды?

    – Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

    У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.

    А вы не пробовали ознакомиться с позицией России? Например, слышали, что сказал на собрании Шипулин?

    – Нет, я не знаю ничего о его позиции.

    Но вы верите, что он чистый спортсмен?

    – В этой команде я не верю уже никому, извините», – сказала Коукалова.

    Опрос

    Честно ли побеждала Россия на Олимпиаде в Сочи?

    58965 голосов 24
    • Да
      55%
    • Нет
      45%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться