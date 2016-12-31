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    Жозе Моуринью: «Трудно играть два матча за 48 часов. «Челси» в привилегированном положении»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Вест Хэм премьер-лига Англия календарь

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Мидлсбро» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ посетовал на календарь.

    «Трудно играть два матча за 48 часов. И для «Вест Хэма» также.

    «Челси» в привилегированном положении», – сказал Моуринью.

    «МЮ» и «Вест Хэм» сегодня проводили сои матчи и сыграют между собой 2 января. «Челси» встретится с «Тоттенхэмом» 4 января.

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