Главный тренер Жозе Моуринью после победы над «Мидлсбро» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ посетовал на календарь.

«Трудно играть два матча за 48 часов. И для «Вест Хэма» также.

в привилегированном положении», – сказал Моуринью.

«МЮ» и сегодня проводили сои матчи и сыграют между собой 2 января. встретится с «Тоттенхэмом» 4 января.

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