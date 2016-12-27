Хосеп Гвардиола: «Мы сыграли на семь матчей больше «Челси». Будет сложно бороться за титул»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул.
«Мы сыграли на семь матчей больше, чем «Челси», поэтому нам будет сложно.
Однажды «Ливерпуль» подошел так близко к титулу, потому что проводил только один матч в неделю.
В прошлом сезоне то же самое случилось с «Лестером», а в этом – с «Челси» и «Ливерпулем».
Иногда мы играем до «Челси», иногда после, но это не имеет значения, если одна команда выигрывает 12 матчей подряд.
Мы должны выигрывать каждый матч, если хотим быть на вершине к концу сезона», – сказал Гвардиола.
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