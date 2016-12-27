Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул.

«Мы сыграли на семь матчей больше, чем , поэтому нам будет сложно.

Однажды «Ливерпуль» подошел так близко к титулу, потому что проводил только один матч в неделю.

В прошлом сезоне то же самое случилось с «Лестером», а в этом – с «Челси» и .

Иногда мы играем до , иногда после, но это не имеет значения, если одна команда выигрывает 12 матчей подряд.

Мы должны выигрывать каждый матч, если хотим быть на вершине к концу сезона», – сказал Гвардиола.