Жозе Моуринью: «В последние 15 минут за нас играли 70 тысяч против 11 игроков «Мидлсбро»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1) в матче 19-го тура АПЛ.
«Это очень приятное чувство, хотя я ожидал, что не испытаю такой уж радости из-за того, что на другой стороне мой брат [Айтор Каранка].
Каранка удивительно далеко продвинулся в своей работе. Но мой брат грустен, поэтому грустен и я.
Мои игроки были феноменальны. Нам удалось сделать то, что я люблю, – пригласить фанатов на поле. В последние 15 минут 70 тысяч играли против 11 игроков «Мидлсбро».
Только судья мистер Ли Мэйсон знает, почему не был засчитан гол Ибрагимовича. Арбитр знает, что он допустил ошибку. Это грустно, потому что судьи огорчаются, когда ошибаются», – сказал Моуринью.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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