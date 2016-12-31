Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал волевую победу над (2:1) в матче 19-го тура АПЛ.

«Это очень приятное чувство, хотя я ожидал, что не испытаю такой уж радости из-за того, что на другой стороне мой брат [ ].

Каранка удивительно далеко продвинулся в своей работе. Но мой брат грустен, поэтому грустен и я.

Мои игроки были феноменальны. Нам удалось сделать то, что я люблю, – пригласить фанатов на поле. В последние 15 минут 70 тысяч играли против 11 игроков .

Только судья мистер Ли Мэйсон знает, почему не был засчитан гол . Арбитр знает, что он допустил ошибку. Это грустно, потому что судьи огорчаются, когда ошибаются», – сказал Моуринью.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.