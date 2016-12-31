Моуринью – 6-й тренер, выигравший 150 матчей в АПЛ

В матче 19-го тура чемпионата Англии на «Олд Траффорд» одержал волевую победу над «Мидлсбро» (2:1).

Таким образом, главный тренер «МЮ» стал шестым специалистом, выигравшим 150 матчей в АПЛ.

Ранее этого добивались: , Арсен Венгер, Харри Реднапп, Дэвид Мойес и Сэм Эллардайс.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро».