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    Криштиану Роналду: «Для меня деньги не главное, но они позволяют быть независимым»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Nike

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам.

    «Моя цель – оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол.

    Я подписал отличные контракты с Nike и с «Реалом». Рад, что подписал такие большие сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне.

    Для меня деньги – не самое главное. Я стремлюсь к ним только как средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры», – сказал Роналду в эфире ON E TV.

    Китайский клуб предлагает «Реалу» 300 млн евро за Роналду, а игроку – больше 100 млн евро в год

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