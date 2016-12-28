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    Криштиану Роналду: «Те, кто сомневаются во мне, «Реале» и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал получение награды Globe Soccer Awards как лучшему футболисту 2016 года.

    «В коллективном и индивидуальном планах этот год, пожалуй, был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», сборная Португалии впервые победила на чемпионате Европы, я стал обладателем «Золотого мяча». Не могу просить большего.

    Скептики, сомневающиеся во мне, «Реале» и сборной Португалии, посрамлены. Мы выиграли все.

    Это был удивительный год, и я очень рад. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной и «Реалу», — сказал Роналду.

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