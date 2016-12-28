Портал ESPN FC подвел итоги ежегодного читательского голосования.

Лучшим игроком 2016 года был назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду (67% голосов), лучшей командой – чемпион АПЛ сезона-2015/16 «Лестер» (57%), а лучшим тренером – Клаудио Раньери (60%).

Моментом года признано единение футбольного мира вокруг авиакатастрофы, в которой погибли игроки бразильского «Шапекоэнсе» (46%), разочарованием года – третье подряд поражение сборной Аргентины в финале крупного турнира (52%).

Сюрпризом года названо победа «Лестера» в АПЛ (82%), прорывом года – нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд (37%), «камбэком» года – полузащитник «Лестера» Рияд Марез (31%).

Лучший голом года по версии читателей сайта признан мяч, забитый на Евро-2016 в ворота сборной Польши полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шакири (26%).