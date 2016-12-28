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    Читатели ESPN назвали Роналду футболистом года, сборную Аргентины – разочарованием года

    Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия сборная Аргентины болельщики Клаудио Раньери Лестер Джердан Шакири Рияд Марез Шапекоэнсе Маркус Рэшфорд

    Портал ESPN FC подвел итоги ежегодного читательского голосования.

    Лучшим игроком 2016 года был назван нападающий «Реала» Криштиану Роналду (67% голосов), лучшей командой – чемпион АПЛ сезона-2015/16 «Лестер» (57%), а лучшим тренером – Клаудио Раньери (60%).

    Моментом года признано единение футбольного мира вокруг авиакатастрофы, в которой погибли игроки бразильского «Шапекоэнсе» (46%), разочарованием года – третье подряд поражение сборной Аргентины в финале крупного турнира (52%).

    Сюрпризом года названо победа «Лестера» в АПЛ (82%), прорывом года – нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд (37%), «камбэком» года – полузащитник «Лестера» Рияд Марез (31%).

    Лучший голом года по версии читателей сайта признан мяч, забитый на Евро-2016 в ворота сборной Польши полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шакири (26%).

     

     

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