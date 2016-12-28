Globe Soccer Awards-2016: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Сантуш – лучший тренер
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал», а лучшим президентом – Флорентино Перес («Реал»).
Лучшим тренером стал Фернанду Сантуш (сборная Португалии), лучшим арбитром — Марк Клаттенбург, а бывшему форварду «Анжи» Самуэлю Это’О вручена награда за общие достижения в карьере.
Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах признан лучшим арабским игроком-2016.
Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств
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