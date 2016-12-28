Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

Форвард Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал», а лучшим президентом – («Реал»).

Лучшим тренером стал Фернанду Сантуш (сборная Португалии), лучшим арбитром — , а бывшему форварду «Анжи» Самуэлю Это’О вручена награда за общие достижения в карьере.

Полузащитник «Ромы» признан лучшим арабским игроком-2016.

Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств