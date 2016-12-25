Луис Энрике с окладом 1,56 млн евро в месяц лидирует среди тренеров в Европе, Гвардиола – 2-й, Моуринью – 3-й, Зидан – 9-й

Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Лидирует в списке Луис Энрике ( ) – 1,56 миллиона евро в месяц после вычета налогов.

В первую тройку входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 1,48 млн) и («Манчестер Юнайтед», 1,36).

Главный тренер Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь 9-е место.