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    Луис Энрике с окладом 1,56 млн евро в месяц лидирует среди тренеров в Европе, Гвардиола – 2-й, Моуринью – 3-й, Зидан – 9-й

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    Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

    Лидирует в списке Луис Энрике («Барселона») – 1,56 миллиона евро в месяц после вычета налогов.

    В первую тройку входят Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 1,48 млн) и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед», 1,36).

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь 9-е место.

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