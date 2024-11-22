Первый срыв Базылюк за три сезона: 1 суперпрыжок вместо 5, даже мимо пьедестала

Маргарита Базылюк – флагман юниорского катания в России: у нее сложнейшие программы, уверенность в себе и длинная серия без провалов.

Но суперюниорка из группы Этери Тутберидзе все-таки человек. Маргарита – только 4-я на заключительном этапе Гран-при.

1. Сразу контекст: 13-летняя Базылюк должна была выступить на предыдущем этапе в Москве, но снялась. По информации ТАСС, из-за недавней травмы – 13 ноября сообщили, что она всего три дня назад возобновила полноценные тренировки.

Даниил Глейхенгауз чуть позже объяснил, что произошло с ученицей:

«Маргарита Базылюк после Казани семь дней отдыхала, не каталась. У нее была микротравма мягких тканей от падений, так что был отдых. К этапу здесь [в Москве] она не успевала, вышла за два дня до его начала. Готовимся к Санкт-Петербургу, едем по плану туда».

2. На этап в Петербурге Маргарита и правда приехала. И несмотря на недавнюю травму, от нее ждали привычной мощи. Все-таки она сильнейшая юниорка планеты, уже дважды покорявшая произвольную с пятью ультра-си.

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В короткой Базылюк ошиблась. На старте проката исполнила каскад с тройным акселем, а вот финальный тройной флип не получился – Маргарита с трудом удержалась на ногах и коснулась льда рукой.

После первого соревновательного дня – лишь третье место. Хотя отставание было почти символическим – 2 балла. Для Базылюк, которая набирает в произвольной под 170, – точно не катастрофа.

3. Если формы на кроткую еще хватило, то в произвольной Маргарита смотрелась слабо.

От 5 прыжков ультра-си остался всего один:

❌ На сольном тройном акселе Базылюк упала.

❌ Триксель в каскаде вышел с ошибкой на приземлении, из-за недокрута судьи понизили его до двойного прыжка.

✅ Идеальный четверной сальхов.

❌ Падение на четверном тулупе.

❌ На второй квад-сальхов в каскаде Марго не пошла. В данном случае это оправданный отказ от риска.

Остальные чистые прыжки и вращения четвертого уровня не сильно улучшили общую картину. К тому же и компоненты у Базылюк третьи, но с большим отставанием – 6,14 от Софии Дзепки, которая заняла 2-е место.

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4. За произвольную Базылюк получила 132,75 балла, по сумме – 203,08. И этого хватило лишь для четвертой строчки, до бронзы Маргарита не дотянула 1,16 балла.

Это непривычные результаты для главной звезды юниорского катания. Последний раз Базылюк оказывалась вне топ-3 еще в сентябре 2022-го – была 6-й на открытом первенстве Москвы среди девочек.

После этого – только медали и победы. В общей сложности 16 личных турниров подряд Маргарита закончила в призах. А еще были командные успехи на взрослом и юниорском Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам.

Это второй сезон Базылюк по юниорам, и до этого худшим результатом по сумме было 209,34 на старте прошлого сезона.

Важное уточнение: девушки, попавшие на пьедестал, оказались там не только из-за срыва Маргариты. Победительница Алена Принева прыгнула четверной тулуп (но упала с квад-лутца), Дзепка сделала ставку на стабильность и не прогадала, Любовь Рубцова взяла бронзу с двумя тройными акселями.

Следующий турнир для юниорок – Кубок Первого канала в начале декабря. Успеет ли Базылюк набрать форму, с которой блистала в начале сезона?

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Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Девушки, КМС

Итоговое положение

1. Алена Принева – 219,02

2. София Дзепка – 211,26

3. Любовь Рубцова – 204,24

4. Маргарита Базылюк – 203,08

5. Кира Моногарова – 194,58

6. Диана Мильто – 191,62

Произвольная программа

1. Алена Принева – 147,64

2. София Дзепка – 138,93

3. Любовь Рубцова – 137,64

4. Маргарита Базылюк – 132,75

5. Кира Моногарова – 132,30

6. Алиса Юрова – 127,96

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Александр Вильф