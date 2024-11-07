Цифра дня: Плющенко на день рождения подарили торт в виде храма – за 2 млн рублей

Евгений Плющенко отпраздновал 42-й день рождения 3 ноября на шоу «Щелкунчик» в Москве.

На лед вышли Александра Трусова, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и актеры балета. Но, пожалуй, главный гость – праздничный торт в виде храма.

Вот он:

Кондитер Марина Синицкая (делает торты для звезд – Кирокова, Бузовой, Лазарева и других) рассказала подробности: «Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток.

Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Это самое важное – видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу.

После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект».

Стоимость торта как будто символическая – примерно столько Плющенко и Рудковская отсудили у Арины Парсеговой, ушедшей к Этери Тутберидзе. И сообщили, что деньги пойдут на благотворительность.

«Мою дочь использовали бесплатной моделью». Парсеговы и Рудковская опять столкнулись – теперь со скриншотами

Вообще, Плющенко регулярно получает вычурные торты. Вот такой ему подарили на прошлый день рождения – с перечислением титулов и маленькой фигуркой на верхушке.

А такой необычный торт приготовили на венчание Евгения и Яны.

«Белоснежное облако как будто парит в воздухе, его поддерживает на своих плечах атлант. Сбоку облако придерживают маленькие ангелочки, сверху расположены роскошные ангелы с большими крыльями. В центральной части облака сердце из карамели, которое еще и билось за счет художественной подсветки. Торт покрыт сахарной ватой!» – объяснял создатель торта Ренат Агзамов.

Агзамов – еще один звездный кулинар, который ведет шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница».

«Облако» – не единственный его торт для семьи Плющенко. Был еще такой:

И еще – для Рудковской:

На 38-летние Евгению подарили торт в виде самого себя. На верхней ступеньке пьедестала, конечно.

Забавно, что на торте его изобразили в олимпийском костюме короткой программы Сочи-2014 – той самой, с которой он снялся в личном турнире.

А вот торт на открытии нового катка «Ангелов Плющенко» в Москве – не такой необычный, как другие, но большой.

А вам какой торт понравился больше?

Фото: РИА Новости /Максим Блинов; instagram.com/plushenkoofficial; agzamov.com.