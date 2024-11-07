Цифра дня: Плющенко на день рождения подарили торт в виде храма – за 2 млн рублей
Евгений Плющенко отпраздновал 42-й день рождения 3 ноября на шоу «Щелкунчик» в Москве.
На лед вышли Александра Трусова, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и актеры балета. Но, пожалуй, главный гость – праздничный торт в виде храма.
Вот он:
Кондитер Марина Синицкая (делает торты для звезд – Кирокова, Бузовой, Лазарева и других) рассказала подробности: «Торт высотой 3 метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из 10 регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более 2 миллионов рублей, а производство заняло 3 суток.
Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Это самое важное – видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу.
После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект».
Стоимость торта как будто символическая – примерно столько Плющенко и Рудковская отсудили у Арины Парсеговой, ушедшей к Этери Тутберидзе. И сообщили, что деньги пойдут на благотворительность.
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Вообще, Плющенко регулярно получает вычурные торты. Вот такой ему подарили на прошлый день рождения – с перечислением титулов и маленькой фигуркой на верхушке.
А такой необычный торт приготовили на венчание Евгения и Яны.
«Белоснежное облако как будто парит в воздухе, его поддерживает на своих плечах атлант. Сбоку облако придерживают маленькие ангелочки, сверху расположены роскошные ангелы с большими крыльями. В центральной части облака сердце из карамели, которое еще и билось за счет художественной подсветки. Торт покрыт сахарной ватой!» – объяснял создатель торта Ренат Агзамов.
Агзамов – еще один звездный кулинар, который ведет шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница».
«Облако» – не единственный его торт для семьи Плющенко. Был еще такой:
И еще – для Рудковской:
На 38-летние Евгению подарили торт в виде самого себя. На верхней ступеньке пьедестала, конечно.
Забавно, что на торте его изобразили в олимпийском костюме короткой программы Сочи-2014 – той самой, с которой он снялся в личном турнире.
А вот торт на открытии нового катка «Ангелов Плющенко» в Москве – не такой необычный, как другие, но большой.
А вам какой торт понравился больше?
Фото: РИА Новости/Максим Блинов; instagram.com/plushenkoofficial; agzamov.com.
Есть ли вершина у разврата?
Торт за 2 млн руб это разврат. Когда гибнут люди, когда ребята жизнь свою отдают за Родину, кто-то жрет торты за 2 млн
Чтоб вам не подавиться этим куском..
про Храм отдельная история.. точно не останется незамеченным
Это же попахивает сатанизмом...