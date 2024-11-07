Загитова или Медведева: чье интервью хуже? Разбор и инсайды

Привет!

На выходных состоялись этапы Гран-при ISU во Франции и Гран-при России в Казани. А еще в течение суток вышли большие интервью Алины Загитовой (Надежде Стрелец) и Евгении Медведевой (Ксении Собчак).

Павел Копачев , Майя Багрянцева , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили все в «Чистом хвосте», начав с главного.

Кое-что из дискуссии (и даже спора) о двух интервью – текстом.

А остальное – слушаем!

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Кузнецов: Я не люблю интервью Алины Загитовой. Я видел отзывы, что Алина выглядела приятно. Кому-то этого достаточно – мне нет. С учетом того, что второй там была Стрелец – зачем здесь звук, я не очень понимаю. Со Стрелец, даже когда прибавляешь звук, хочется спать.

Алина показалась мне достаточно искренней. Но я не понимаю, почему все это происходит в 2024 году: Загитова снова что-то рассказывает про Олимпиаду и отношения с Медведевой.

Мне было очень скучно в обоих случаях. Я смотрел это из почти 2025 года и чувствовал неуважение к себе – мне пытались продать людей из очень далекого прошлого. Которые делают заявку на то, что представляют из себя что-то загадочное: мы тут чем-то занимаемся, все преодолеваем, рефлексируем, у нас есть еще индустрии .

Я не требую от Алины и Жени, чтобы они, став успешными фигуристками, стали успешными кем-то еще. Они могут больше вообще ничего не делать, никаких проблем. Но мне их продают как звезд, как значимых людей для нашего времени. Но их звездность была актуальна почти 7 лет назад. И я хочу, чтобы мне объяснили: почему эти люди – звезды?

А мне продают публичный психотерапевтический эксгибиционизм: «мне было больно, но я справилась», «я плакала, потому что меня так называли, но больше не плачу», «я обижалась, но больше не обижаюсь». Это пустота, продажа пустот.

Багрянцева: Справедливости ради, у Загитовой было не так много интервью – больших, где она много говорит и много в кадре. Она не любит такие появления, потому что объективно плохо разговаривает. И она про это знает.

Еще вопрос: есть ли тебе что сказать на длинный разговор? Ей это некомфортно, и она это признает. Стрелец в этой ситуации удобная площадка: не будет ни одного острого вопроса, будет такое придыхание. Это очень безопасное интервью.

А идти к Собчак очень страшно, я отдаю должное Медведевой. И я знаю точно: предложение пришло со стороны Собчак. Когда так предлагают, ты начинаешь нервничать, потому что Собчак неудобный интервьюер. К сожалению, здесь этого не было заметно – не было острых вопросов.

В случае с Загитовой меня ничего не удивило: было травоядное, неинтересное интервью, разговор ни о чем.

В случае с Медведевой Собчак было настолько неинтересно ни фигурное катание, ни персона, ни тема. Она плохо в этом разбиралась и даже не очень поняла, зачем ей этот разговор – и это было видно. Поэтому интервью получилось таким факультативным.

Зачем Собчак позвала Медведеву? Ей нужен контент, а герои закончилось – количество людей, берущих интервью на ютубе, превысило разумные размеры. А ты должен держать баланс между светскими персонажами, политическими и неожиданными. В конце концов она дошагала до фигурного катания – поздновато, фигурное катание уже не на гребне волны. Это могла быть идея команды.

Собчак и Стрелец – такие же антагонисты, как Алина и Женя. Они на дух друг друга не переносят, ревнуют к успеху, в свое время был даже конфликт: Стрелец рассказала миру, что открыла Собчак. Собчак удивилась, и они начали отпускать шпильки – там есть напряжение.

История с Медведевой была задумана чуть ли не в конце лета – Жене нужно пиарить шоу. В какой момент появились Алина и Стрелец, сказать не могу, но некий промышленный шпионаж был .

Нужно отметить, что Женя грамотно провела интервью: когда Ксения пыталась затянуть ее в болотистые темы, Женя умело из них вышла.

Из куска про отчисление Медведевой из МГУ мне было интересно, что вот эти новомодные факультеты МГУ зовут к себе звезд за пиар. Это важная история. Для меня неприятная – получило подтверждение то, что мне как выпускнице МГУ не нравится: расплодилось этих левых факультетов, которые зовут к себе людей фактически за еду. Нефть в обмен на продовольствие: вы нас порекламируете, а мы вам дипломчик. Женю можно только уважать, что она на эту тему не согласилась и диплом вот так, как многие наши фигуристки, не получила. Я отдаю ей должное, что она не стала играть по этим правилам и вышла из игры.

А по поводу содержания обоих интервью: мы все казались себе в 25 лет очень умными и важными. Давайте все-таки дадим им время вырасти .

Копачев: Собчак были неинтересны тема и собеседник, она завелась, только когда дело коснулось шмоток, гардероба Медведевой. И когда дело коснулось личных отношений.

Мы все-таки ожидали менее травоядное интервью.

Жаворонкова: Не могу сказать, что получила большое удовольствие, но я не типичный зритель Стрелец и Собчак. Ванина претензия исключительно в том, что «я знаю эту историю, и мне не рассказали ничего нового». Но он забывает о миллионах подписчиков этих каналов, и для них это все – новое.

Эти интервью отлично подсветили обеих героинь – посмотрите, какие они разные.

У Алины статичное интервью, она все время сидит, на ней яркий акцент. Женя в приглушенных тонах, они гуляют. Даже по таким моментам показана и разность людей, одновременно с этим сработала синергия. Без этого оба интервью, наверное, посмотрели бы меньше.

У Жени много честных ответов, у Алины удачные склейки, она выглядит искренней. Нельзя хейтить эти интервью, как делает Ваня. Нельзя говорить, что они бессмысленные. Есть огромное количество людей, которые живут «6 лет назад», до пандемии, до политических проблем . Им интересно вернуться, заново пережить эти этапы. Это время, когда у нас было меньше проблем.

«Пипец как плохо» было интервью Стрелец – по одной причине: Стрелец так много говорит. Я впервые соприкоснулась с этим каналом, а там вопросы по 2,5 минуты, и ответ – одно предложение. Мне было тяжело.

Давайте подведем итог. Алина Загитова просто живет своей жизнью, и этим она интересна: тут получается, тут не получается, как-то она реагирует на критику.

Женя Медведева действительно проходит личностный рост. Не к тому, что Алина его не проходит. Просто у Жени есть некий фундамент расти психологически. Когда ты столкнулся с такой проблемой – не выиграл Олимпийские игры, а очень хотел – тебе все равно нужно как-то меняться, проживать эту ситуацию, выходить за рамки, чтобы это была не единственная твоя веха.

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак

Все, что есть у Медведевой и Загитовой для больших интервью – прошлое и пустота

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – Ваня и Майя спорят по поводу двух интервью – Загитовой у Стрелец и Медведевой у Собчак. Настя пытается поймать Майю на противоречии

08:23 – почему оба интервью вышли с разницей в 1 день? Это заговор или промышленный шпионаж героев? Инсайды

12:00 – нужно ли упрекать Загитову и Медведеву в том, что после спорта они еще ничего не добились?

17:02 – Майя, выпускница МГУ, разочарована, что новомодные факультеты зовут звезд на учебу

19:43 – правда ли, что Алина и Женя приносят больше всего просмотров и комментариев?

23:23 – «Мы все казались себе в 25 лет очень важными, умными и все знающими – давайте дадим им все-таки время вырасти»

27:10 – кто сейчас интересен широкой публике из индустрии фигурного катания и спорта?

31:45 – когда на большое интервью согласится Камила Валиева?

33:05 – почему в Казани было так мало зрителей и так мало фигуристов? (например, всего 2 спортивные пары)

38:28 – Паша и его программная речь: как изменить формат фигурки, чтобы она заинтересовала ВСЕХ?

44:30 – «Неправильно подстраиваться под фигуристов – это странная модальность»

47:50 – «Когда спорт конкурирует с множеством развлечений, он должен быть или очень популярным или умереть»

50:30 – Дикиджи vs Лутфуллин: кто был лучше на этапе Гран-при в Казани?

52:47 – Майя рада за Матвея Ветлугина и его бронзу. Почему?

54:12 – какие претензии к Дикиджи?

57:53 – Гиньяр и Фаббри сенсационно проиграли Гран-при Франции. Что случилось?

1:03:45 – Адам Сяо Хим Фа и его «Дюна» – Майе не понравилось, Ване и Насте – ок

1:09:35 – почему нужно уважать и ценить Эмбер Гленн? И где Изабо Левито и Луна Хендрикс?