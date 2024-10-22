Что особенно печально в словах Медведевой про «медаль в жопе»

На днях в шоу «Бес Комментариев» Евгения Медведева приоткрыла пыльную кулису российского фигурного катания – и оттуда выглянула Этери Тутберидзе.

Рассуждая о том, как важно не подхватить звездную болезнь, Медведева поделилась воспоминаниями :

«Я выигрывала чемпионат мира два раза. И оба раза одинаковая схема: выигрываешь – в этот день ты радуешься; следующий день показательные выступления – ты радуешься; приезжаешь домой, тренер тебя ставит на лед и говорит: «Ты никто, просто никто. Ты спортсменка. Медаль вон там оставь, в жопу себе засунь. Че, звезда? Нихрена не звезда. У тебя Олимпиада впереди еще, иди работай» .

И вот это «ты никто, ты никто, ты никто»... Знаешь, как обидно, как больно было в тот момент? В смысле «я никто»? Да я же вот – медаль у меня! Мировой рекорд! Вы че вообще такое говорите? Что за неблагодарность?

Проходят года. И я вижу спортсменов, которым говорили «ты чемпион», «ты прям позолоченный». Сейчас есть разница в том, как выросла я, и в том, как выросли другие спортсмены. Не все, абсолютно. У нас обычно все приземленные, но бывают кадры «такие вот все».

Только сейчас я начинаю понимать, что, оказывается, тогда-то мне все правильно говорили. Это не значило, что я никто. Это значило, что если я пойму, что с этим делать, я стану кем-то в будущем» .

***

Не хотелось бы утонуть в дискуссии о том, как заслуженный тренер России могла такое сказать и даже упомянуть жопу.

Мое отношение с этической точки зрения к фигуре Тутберидзе раскрыто (раз , два , три ). Хотя, признаюсь, велик соблазн поиронизировать над тем, сколько медалей есть лично у Этери, а не ее «нихрена не звездных» фигуристок.

Не обсуждается – плохой спортсмен может стать хорошим тренером. Но раз уж тренером инициирована тема идентификации человека через достижения, почему бы не вернуть вопрос тренеру?

Но ладно. Куда более интересной и удручающей выглядят реакция и последующие выводы Медведевой. Наверное, сам Салтыков-Щедрин впечатлился бы, как гротескно изображены непротивление злу и страсть к оправданию начальства.

Медведева, по сути, убеждает себя и аудиторию в безальтернативности подхода «ты никто» ради достижения результатов .

Помнится, Алексей Мишин на чемпионате России после выступления Туктамышевой подарил ей портрет, где она изображена в образе императрицы.

Рафаэль Арутюнян об учениках отзывался так: «Малинин особенный. Чен тоже был особенный, кстати. Я встречал еще особенных – они все великие, я не хочу называть имена, но мне на них везет».

Брайана Орсера спросили, как он вдохновляет Ханю и Фернандеса: «Я пытаюсь преподнести все так, чтобы это становилось их идеями. Когда вижу, что луна и звезды сошлись, я подаю идею и позволяю им сделать ее своей. Я предпочитаю поступать так, а не говорить: «Ты должен делать это». Мне не приходится брать на себя ответственность. Если спортсмены хотят быть конкурентоспособными, они должны предлагать идеи и претворять их в жизнь».

Фрэнк Кэролл так рассуждал о миссии тренера: «Люди говорят мне: «Благодаря тебе Мишель Кван стала самой красивой фигуристкой и чемпионкой мира!» или «Ты сделал Эвана Лайсачека олимпийским чемпионом!» Это не совсем так.

Я сопровождал их на этом пути, направлял и помогал им. Они сами стали чемпионами. У них были мужество, страсть и способности. Я лишь корректировал их работу и давал эмоциональную поддержку».

Можно найти еще десятки примеров заботы и здравомыслия в риторике успешных людей фигурного катания. Только, боюсь, это не переубедит Медведеву и ее тренера. Потому что отношение «ты никто» и «засунь медаль в жопу» – это не про тренерское и не про спортивное .

Это про человеческое, а если заходить дальше, про определенный культурный код.

Согласно которому даже эпизодическое самолюбование = оскорбление идеологии достижений потом и кровью. А о том, что жизнь не сахар и малейшие блага (в том числе ментальное здоровье или адекватная самооценка) должны даваться нечеловеческим трудом и через страдания, следует напоминать каждому подростку хотя бы до 45 лет. Вдруг вздумает претендовать на иную картину мира.

Так что даже в статусе лучших не радуйтесь больше одного дня, разрешенного тренером: недостаточно угнетенные должны быть угнетены как следует. Ведь все благодаря истинным хозяевам их таланта.

Эпизод, описанный Медведевой, прекрасно фиксирует культурный и отчасти поколенческий разрыв.

В 16 лет Медведева стала чемпионкой куда лучшего мира, чем тот, где случились 16 лет Этери Тутберидзе. До первого повода для профессиональной гордости Этери следовало драться и карабкаться еще пару десятков не самых простых лет. Теперь она, очевидно, убеждена, что такой способ борьбы за право гордиться собой – единственно правильный, а потому его стоит познать всем.

Трагедия Медведевой не в том, что она и Этери Тутберидзе – из разных миров. Трагедия в том, что Медведева при столкновении с миром Этери Тутберидзе отреагировала так же, как реагируют большинство представителей поколения. Этому есть и научное подтверждение.

Эксперты социологии неоднократно отмечали Gen-Z , иногда причисляя к ним и поздних миллениалов, как поколение, помешанное на self love и безопасности, а потому склонное к бегству от конфликтов. Американские исследователи Грег Лукьянов и Джонатан Хайдт сформулировали термин safetyism (дословно «безопаснизм»), который характеризуют как идеологическую одержимость, фанатичное избегание всех форм стресса, травм и страданий, в том числе эмоциональных.

В 2022 году Элиссон Шрэгер, колумнистка Bloomberg и сотрудница Манхэттенского института, в громкой колонке обвинила Gen-Z в том, что они слишком послушные, чтобы добиваться величия (в смысле значимости) и устанавливать правила игры, а еще не способны к бунту.

Известный и уже утомивший мем okay, boomer («как скажешь, бумер») – реакция младших на непробиваемость манер и взглядов старших. Он лишь с одной стороны о попытке игнора с позиции морального превосходства и безнадежности дискуссии, а с другой (что страшно) – об отказе от дискуссии и, по сути, о принятии чужих правил.

Одна из наиболее неприятных вещей, которую я узнал о себе ближе к 30 годам: что во мне тоже есть эта дурная черта – при столкновении с людьми с ужасающими взглядами я не буду их переубеждать. Пожму плечами и оставлю вариться в собственном соку. Отказ от смыслового сопротивления трансформируется в отказ от действия, в отказ от игры на чужой территории.

Мы все продали душу дьяволу – нежеланию конфликтовать, психологическому комфорту.

Все, что остается поколению Медведевой – годы спустя раздавать интервью, вспоминая травмы. И утешаться в духе «наверное, это было на пользу», «меня это чему-то научило» и «все, что нас не убивает, делает сильнее».

Собираться в группах таких же травмированных и за чашкой чая рассказывать о важности психотерапии (как в свежем подкасте с Иваном Абрамовым ). Высказывать все в чатах – исключительно тем, про кого изначально известно, что их мнение очень близко или идентично твоему.

Так появляются социальные пузыри: в них люди общаются лишь с себе подобными, пока общество стремительно превращается в набор таких пузырей – за их пределами никто не желает разговаривать ни с кем. Потому что все, как в фильме «Дурак» Юрия Быкова, друг другу никто.

Я не утверждаю, что в реакции Медведевой есть лишь поколенческий нюанс: в каждом поколении собраны конформисты и бунтари, более конфликтные и менее конфликтные люди. Рассуждая о поколениях, я, безусловно, не избегу обобщений. Однако совсем не заходить в эту тему представляется мне куда большим риском.

Возможно, история Медведевой в основном об особенностях фигурной тусовки. Или о личных качествах Медведевой. Или в целом о взаимодействии такого архетипа тренера, как Тутберидзе, и такого архетипа спортсмена, как Медведева.

Я лишь пытаюсь сдвинуть вопрос за пределы спорта: рассматривая эту историю исключительно через призму фигурного катания, мы локализуем проблему и отказываемся от более сложной и спорной картины.

В ней, кроме прочего, для меня очевидна война культурных пространств, сформированных в том числе разными поколениями. Это, конечно, не означает, что все люди возраста Медведевой мыслят как Медведева, а все люди возраста Тутберидзе мыслят как Тутберидзе.

Так или иначе, токсичность Этери в этой истории уравновешена принятием этой токсичности Медведевой с ее последующим оправданием. Можете видеть в этом трагедию группы Тутберидзе, а я вижу тот самый безопаснизм.

В данном случае его цель – остаться в мире с теми, кто окружает или окружал Медведеву, кто сыграл большую роль в ее жизни, с той частью ее биографии, где торжествовала Травма.

Медведева, кажется, не способна признать, что у травмы, в первую очередь психологической, нет благих намерений. Что не всегда цена успеха – общение и работа с людьми вроде Тутберидзе. Что психологический компромисс с ними, их культурой, системой взглядов и верований, эта нелепая попытка надеть на них маску благодетелей, вовсе не необходимы.

Когда-то по пути Медведевой пошла Алена Косторная, покаявшись в эфире Первого за то, что посмела не кататься всю карьеру у одного тренера. По пути Медведевой, очевидно, ходит много кто – только в нем лишь самообман.

Медведева ушла из фигурного катания в возрасте около 20 – на роль околоспортивного селебрити.

При этом неправильно воспитанные фигуристы до глубоких 30+ живут в спорте, который любят, а не ненавидят; при наставничестве тех, кто их ценит, а не учит, что делать с медалями.

В конце концов, одни обращаются с другими так, как другие позволяют.

Задним числом подмигнув Тутберидзе, Медведева почему-то не задумалась, что Этери и последователи такой ролевой модели, обесценивая достижения учеников, не забывают пользоваться этими самыми достижениями тогда, когда выгодно. Но лишь для прославления себя.

Скоро Медведевой исполнится 25. В честь чего она, вроде как избежавшая звездной болезни, закатит большое шоу имени себя. Это торжество уязвленного эго, у которого в свое время не нашлось сил и энергии вернуть «ты никто» туда, откуда оно пришло.

Потому что тренеры, не уважающие учеников, сами не заслуживают уважения.

Потому что взрослые, не оставляющие права молодым быть другими, сами не заслуживают права быть такими, какие они есть.

Фото: East News /AP Photo/Jonathan Ferrey; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Dmitry Golubovich/Global Look Press, Belkin_Aleksey/news.ru; Bulkin Sergey/news.ruu/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /camilo jimenez; РИА Новости /Александр Вильф