Кадр дня в фигурке: Алиса Лью радуется первой победе за три года 💪
Американская фигуристка Алиса Лью не выступала с весны 2022-го, а теперь вернулась – и уже с победой.
Алиса не скрывала радость от золота на Budapest Trophy: строила счастливые гримасы и обнималась с тренером.
● Два с половиной года назад, в марте 2022-го, Лью взяла бронзу чемпионата мира и объявила о завершении карьеры. Алису считали самой перспективной американкой, она прыгала квады и триксель, навязывала борьбу Камиле Валиевой. Но пубертат и сложные тренировки подтолкнули уйти в 16 лет.
Теперь Лью возвращается. Ей уже 19, прыжков ультра-си нет, но они пока и не нужны.
● В короткой на турнире в Будапеште Алиса была лучшей – 68,83 балла вполне хватило, чтобы опередить призера Евро Кимми Репонд и другую американку Линдси Торнгрен.
Главной интригой была произвольная: хватит ли ей сил и выносливости?
Алиса вышла на лед в золотом платье, будто отвечая скептикам.
Прокат с трудом можно назвать чемпионским: недокруты на тройном тулупе в каскаде, сольном двойном акселе и на обоих прыжках в ойлерном каскаде.
При этом Лью смотрелась точно не хуже остальных участниц, скользила на высокой скорости и двигалась уверенно.
Выступление принесло второе место по произвольной – 123,94 балла, всего на 11 сотых меньше, чем у Репонд. Ну а по сумме выиграла как раз Лью – 192,77.
● Баллы, полученные в Будапеште, далеки от личного рекорда Алисы. На Lombardia Trophy в сентябре 2021-го она набрала 219,24.
Вообще, за взрослую карьеру Лью впервые не перешагнула отметку в 200 баллов. Да и в юниорском сезоне-2019/20 – том самом, где она соперничала с Валиевой – всегда получала за 200.
Несмотря на скромные оценки, эта победа очень важна для Алисы – последний раз она побеждала больше трех лет назад – на Nebelhorn Trophy в том же сентябре 2021-го.
Она считалась главной конкуренткой Валиевой, ушла на два года и вернулась. Что там у Алисы Лью?
Так что повод для радости точно есть. И Лью ее не скрывала. Сначала обнялась с тренером.
Потом состроила гримасу.
И со смехом показала силу.
В конце октября Лью выступит на Гран-при Канады. Будет ли праздновать там?
ISU Challenger
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 192,77
2. Кимми Репонд (Швейцария) – 190,09
3. Лорин Шильд (Франция) – 179,70
4. Линдси Торнгрен (США) – 179,45
5. Маделин Скизас (Канада) – 175,71
6. Юлия Саутер (Румыния) – 157,75
Произвольная программа
1. Кимми Репонд (Швейцария) – 124,05
2. Алиса Лью (США) – 123,94
3. Лорин Шильд (Франция) – 116,22
4. Линдси Торнгрен (США) – 116,22
5. Маделин Скизас (Канада) – 110,50
6. Ники Ворис (Нидерланды) – 101,76
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