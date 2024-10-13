Кадр дня в фигурке: Алиса Лью радуется первой победе за три года 💪

Американская фигуристка Алиса Лью не выступала с весны 2022-го, а теперь вернулась – и уже с победой.

Алиса не скрывала радость от золота на Budapest Trophy : строила счастливые гримасы и обнималась с тренером.

● Два с половиной года назад, в марте 2022-го, Лью взяла бронзу чемпионата мира и объявила о завершении карьеры. Алису считали самой перспективной американкой, она прыгала квады и триксель, навязывала борьбу Камиле Валиевой. Но пубертат и сложные тренировки подтолкнули уйти в 16 лет.

Теперь Лью возвращается. Ей уже 19, прыжков ультра-си нет, но они пока и не нужны.

● В короткой на турнире в Будапеште Алиса была лучшей – 68,83 балла вполне хватило, чтобы опередить призера Евро Кимми Репонд и другую американку Линдси Торнгрен.

Главной интригой была произвольная: хватит ли ей сил и выносливости?

Алиса вышла на лед в золотом платье, будто отвечая скептикам.

Прокат с трудом можно назвать чемпионским: недокруты на тройном тулупе в каскаде, сольном двойном акселе и на обоих прыжках в ойлерном каскаде.

При этом Лью смотрелась точно не хуже остальных участниц, скользила на высокой скорости и двигалась уверенно.

Выступление принесло второе место по произвольной – 123,94 балла, всего на 11 сотых меньше, чем у Репонд. Ну а по сумме выиграла как раз Лью – 192,77.

● Баллы, полученные в Будапеште, далеки от личного рекорда Алисы. На Lombardia Trophy в сентябре 2021-го она набрала 219,24.

Вообще, за взрослую карьеру Лью впервые не перешагнула отметку в 200 баллов. Да и в юниорском сезоне-2019/20 – том самом, где она соперничала с Валиевой – всегда получала за 200.

Несмотря на скромные оценки, эта победа очень важна для Алисы – последний раз она побеждала больше трех лет назад – на Nebelhorn Trophy в том же сентябре 2021-го.

Она считалась главной конкуренткой Валиевой, ушла на два года и вернулась. Что там у Алисы Лью?

Так что повод для радости точно есть. И Лью ее не скрывала. Сначала обнялась с тренером.

Потом состроила гримасу.

И со смехом показала силу.

В конце октября Лью выступит на Гран-при Канады. Будет ли праздновать там?

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) – 192,77

2. Кимми Репонд (Швейцария) – 190,09

3. Лорин Шильд (Франция) – 179,70

4. Линдси Торнгрен (США) – 179,45

5. Маделин Скизас (Канада) – 175,71

6. Юлия Саутер (Румыния) – 157,75

Произвольная программа

1. Кимми Репонд (Швейцария) – 124,05

2. Алиса Лью (США) – 123,94

3. Лорин Шильд (Франция) – 116,22

4. Линдси Торнгрен (США) – 116,22

5. Маделин Скизас (Канада) – 110,50

6. Ники Ворис (Нидерланды) – 101,76