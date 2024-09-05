В России его называли снобом и «не вызывающим доверия». Теперь он берет медали с фигуристами в Европе

Фигурный сезон в России еще не стартовал, а вот на международных соревнованиях уже работают не чужие нам люди.

И речь не только про Сергея Дудакова, который приезжал на Гран-при в Ригу с юниорами-иностранцами. Там же ученицу ждал у бортика и его экс-коллега по команде Тутберидзе Сергей Розанов .

Он редко появлялся в публичном пространстве последние пару лет, хотя в прошлом олимпийском цикле считался одним из самых востребованных тренеров России.

Работал с Алиной Загитовой, Камилой Валиевой, Александрой Трусовой и многими другими топ-фигуристками «Хрустального». Итальянец Даниэль Грассль «в том числе из-за него» стремился на сборы к Тутберидзе, а Алена Косторная вслед за ним ушла в Академию Плющенко.

Однако уже через год после перехода в «Ангелы» Сергей обрел статус «человека, не вызывающего доверия» и пропал с российских соревнований.

Впрочем, в следующие три сезона времени не терял: собрал группу за границей и уже берет с ними первые медали на стартах ISU.

Как взлетел Розанов? Тутберидзе ожидала карьеру «хорошего самостоятельного тренера»

Розанов плотно тренирует относительно недавно – с 2017 года, когда пришел в команду Этери Тутберидзе.

У нее он катался и сам, после пытался устроиться в «Хрустальный», но свободного льда не хватало. Сергей занимался подкатками, выступал в шоу Ильи Авербуха и некоторое время вел группу на катке «Москвич». Тутберидзе тогда, как он позже вспоминал , верила, что его амбиций и навыков хватит для самостоятельной работы.

Позже он все-таки пополнил ее штаб. Работал в основном с новисами и юниорами, но временами вел и других спортсменов, когда ключевые тренеры выезжали на международные турниры. Причем ставил не только технику – особенно хорошо удавались четверные и тройные аксели – но и программы.

Розанов нечасто появлялся с фигуристами в КиКе, зато получал от них посты с благодарностями в конце сезона.

А весной 2020-го ушел в «Ангелы Плющенко».

«Я понял, что хочу пуститься в свободное плавание. К тому моменту я видел многое. Видел, как девочки фигачат четверные. Можно сказать, что цель освоить с ребятами многооборотные прыжки была выполнена. Было непонятно, что делать дальше», – объяснял Сергей.

Плющенко предложил комфортные условия, к тому же туда будто приглашала только что перешедшая в «Ангелы» Трусова.

В Академии Розанов провел всего один сезон, работая на условиях, которые так и остались непонятными: не то в тандеме с главным тренером, как задумывалось изначально, не то самостоятельно. Под его руководством Вероника Жилина выучила четверной лутц, а Алена Жилина – тройной аксель, Алена Косторная боролась с программами, а азербайджанец Владимир Литвинцев – с собой на ЧМ-2021, где стал 27-м после короткой программы.

По завершении сезона-2020/21 Сергей ушел из «Ангелов». Еще до официального увольнения договаривался с ЦСКА, но Елена Буянова отказала с убойной формулировкой: «Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия».

Потом было «Динамо», группа Марины Черкасовой, параллельно летние и весенние лагеря для фигуристов в разных странах, работа на сборах с командами Чехии и Эстонии. В Европе, очевидно, Розанов сейчас и обосновался.

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

За границей вновь работает с юниорами. Одна из учениц уже взяла медаль Гран-при и отличилась на первенстве мира

В сезон-2024/25 Розанов вступает в качестве главы «профессиональной тренерской команды» Skate+. Так указано в ее официальных аккаунтах, созданных в апреле 2024 года. Под этим же брендом он проводит тренировочные лагеря для фигуристов со всего мира.

Как указано в шапке профиля, помимо Сергея в штаб входят также экс-ученица Тутберидзе (и девушка Розанова) Полина Шубодерова и армянский специалист Ваге Газарян, бо льшую часть времени работающий под началом Федерации ледовых видов спорта Испании.

На каком катке тренируется группа, точно неизвестно. Первый летний сбор провели в турецком Самсуне, с сентября запускают онлайн-тренировки, но неясно, собираются ли спортсмены из этой команды вместе ежедневно.

Самая известная из учеников – 14-летняя Элина Гойдина . Она чемпионка Эстонии среди юниоров и среди взрослых. Всерьез привлекла внимание на первенстве мира-2024, заняв пятое место после короткой программы. Неудачная произвольная отбросила на 11-е, но полгода спустя о Гойдиной заговорили снова – теперь на Гран-при.

На этапе-2024/25 в Риге Элина взяла серебро, уступив только мировому лидеру – Мао Шимаде. Эстонка – первая с 2007 года европейская юниорка, забравшая серебро на этапе серии, если не считать россиянок. На этих турнирах традиционно в топе азиатки и американки.

В Латвии Гойдина установила три личных рекорда. Сейчас они на уровне 182,23 по сумме, чего достаточно для топ-5 по миру среди сверстниц. Элина уверенно владеет секвенцией из тройного лутца и двух двойных акселей, по цене равной каскаду с четверным. Она без проблем ставит его во вторую половину проката, иногда меняя на похожий вариант с тройным флипом. Вторая оценка тоже в районе лидеров – суммарно 81+.

К Сергею, судя по соцсетям, Гойдина перешла летом 2022 года. Тренируется преимущественно в Италии.

Еще Розанов и Шубодерова работают со словацкими спортсменами.

Для 16-летней Оливии Ленгеловой высшее достижение пока 12-е место на Гран-при Польши среди юниоров в сезоне-2023/24. Для 17-летнего Лукаса Вацлавика – 6-е на турецком этапе год назад. Его брат Тадеас, выступающий за Чехию, прежде не появлялся на крупных турнирах. Дебют планируется на домашнем этапе в Остраве с 5 по 7 сентября.

Ученики благодарят за поддержку и советы, коллеги критикуют за спорные методы. Почему?

Работу с основными учениками Розанов совмещает со сборами в группах других тренеров и постановкой программ, в том числе для россиян. К сезону-2024/25 он приготовил короткую Егору Рухину.

Раньше и к Сергею в качестве приглашенных ассистентов приезжали известные российские фигуристы. В 2022-м в Астрахань с ним отправились Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Однако не все тренеры согласны сотрудничать с Розановым, потому что отзывы о работе с ним противоречивые.

От абсолютно положительных :

● «Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг», – благодарила Трусова, уходя от Тутберидзе к Плющенко в 2020-м.

● «У каждого постановщика есть свое видение, и в этом случае, думаю, все только к лучшему менялось. Сергей Александрович как видит, так и говорит. По-другому… Можно, конечно, что-то предложить, но я всегда только его слушаю и ему доверяю», – говорил Владимир Литвинцев два года назад. Сейчас он не тренируется у Розанова, о причинах разрыва говорит неохотно.

Кстати, в Риге Розанов прекрасно общался с Дудаковым.

До резко отрицательных:

● «В прошлом сезоне у Бенуа Ришо на сборах был Сергей Розанов. В этом году его уже не было. Думаю, что не только потому, что не смог, – как-то пропало, видимо, желание у организаторов. Потому что методы, которые он вроде как перенес от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей», – выступила эстонский тренер Анна Леванди. Впрочем, ее саму ученики обвиняли в грубом обращении – Леванди назвала эти заявления клеветой.

● «Скажу так: работать с Сережей Розановым в одной команде – однозначное напряжение. Он не понимает, что вокруг него работают такие же люди, как и он сам, и поэтому не считается с мнением окружающих. Не приемлет, что есть еще какая-то правда, кроме его. Что есть техника преподавания, отличная от той, что он использует», – рассказывал тренер «Ангелов Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Во время работы у Плющенко Розанов ввел в группе экспериментальную систему тренировок, но она оказалась неудачной. Предположительно, это одна из причин, по которой в академии хотели с ним расстаться.

● «Ввиду позиции Сергея относительно ОФП, у нас в академии на полгода в экспериментальном порядке полностью убрали групповые занятия, остались только индивидуальные для очень малого количества фигуристов. То есть ОФП в этот период, по сути, не было.

И тут выяснилось, что без него у фигуристов сильно понизилась выносливость, пропала резкость, стало гораздо труднее докатывать программы. Большинство необходимых ресурсов либо пропали совсем, либо значительно снизились. Поэтому руководство решило, что этот подход оказался ошибочным, а наш изначальный курс был верным. Поэтому решили все вернуть назад», – объяснял тренер «Ангелов» по ОФП Ерем Газарян.

Ну и финальное скорее не про методику, а про личные качества.

● «На самом деле, я не хотела брать Розанова, потому что он сноб. Он уверен, что обязательно придет к результату, но это невозможно.

Мы парня «усыновили», долго учили, как резать музыку, на компьютере работать, как ставить программы, как тренировать. Научили, отпустили. Как он сказал в каком-то интервью, ему стало скучно с нами. Ну, хорошо, мне не скучно. Есть звездная болезнь, в какой-то момент им начинает казаться, что они знают путь к успеху и дело не в команде», – говорила о нем Тутберидзе.

Сейчас Сергей Розанов снова начинает путь к успеху. Теперь уже с командой, где главный он.

Тутберидзе пришла в «Пусть говорят» – и досталось всем: Загитовой (дважды), Медведевой, Трусовой, Плющенко, Розанову

В тексте использованы фрагменты интервью Sport24, RT, «Газете.ру», «Матч ТВ», «Чемпионату», «Р-Спорту» и «Первому каналу».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Песня, Нина Зотина; instagram.com/_sergei_rozanov_