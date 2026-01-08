Алиса Лью показала новое платье для произвольной программы
Чемпионка мира по фигурному катанию Алиса Лью показала новое платье для произвольной программы.
В ночь с 9 на 10 января спортсменка выступит на чемпионате США в Сент-Луисе. На тренировке она каталась под песни Леди Гаги.
Ранее Лью сообщала, что покажет в произвольной «совершенно новую постановку».
Фото: страница Джеки Вонга в соцсети X.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Джеки Вонга
