Алиса Лью показала новое платье для произвольной программы

В ночь с 9 на 10 января спортсменка выступит на чемпионате США в Сент-Луисе. На тренировке она каталась под песни Леди Гаги.

Ранее Лью сообщала, что покажет в произвольной «совершенно новую постановку».

Фото: страница Джеки Вонга в соцсети X.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Джеки Вонга
logoАлиса Лью
logoсборная США
женское катание
logoфото
