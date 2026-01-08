Алиса Лью показала новое платье для произвольной программы.

В ночь с 9 на 10 января спортсменка выступит на чемпионате США в Сент-Луисе. На тренировке она каталась под песни Леди Гаги.

Ранее Лью сообщала , что покажет в произвольной «совершенно новую постановку».

Фото: страница Джеки Вонга в соцсети X.