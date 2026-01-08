51

Алиса Лью: «Я не планирую прыгать тройной аксель на чемпионате США, я его толком не тренировала. Просто не хватило времени»

Чемпионка мира Алиса Лью заявила, что не будет исполнять тройной аксель на чемпионате США. 

После первого дня турнира в Сент-Луисе Лью идет второй с результатом 81,11 балла, лидирует Эмбер Гленн (83,05). 

«Я сейчас просто на седьмом небе от счастья. Я очень довольна этим прокатом – пожалуй, это моя самая любимая короткая программа за всю карьеру, и сегодня катать ее для зрителей было настоящим подарком. Я правда очень счастлива. Особенно рада, как получился каскад лутц – риттбергер и вращение бильман.

Я не планирую прыгать тройной аксель на этих соревнованиях, потому что я его толком не тренировала. Прозвучит смешно, но я не осознавала, как мало времени у меня оставалось до чемпионата страны, я хотела им заняться, но на это просто не хватило времени, чтобы работать над ним каждый день. Так что нет, на этом турнире моя произвольная программу будет без тройного акселя. И это нормально.

Что касается произвольной программы, то это действительно совершенно новая постановка. Мне не терпится ее показать целиком – на тренировке тут в Сент-Луисе я пока катала макет, без прыжков. Платье, кстати, очень красивое, надеюсь, вам тоже понравится.

Я горжусь тем, как сегодня выступили все девочки. Я многому у них учусь. У себя на катке я не тренируюсь с другими сильными фигуристками, поэтому я особенно ценю возможность выступать на таких соревнованиях – это прекрасный шанс увидеть, какие сумасшедшие штуки делают все девочки.

Я всегда смотрю их прокаты, потому что считаю нас всех – знаю, я часто это говорю, и это прозвучит как заезженная пластинка – но мы будто независимые художники, и наши прокаты не мешает друг другу. Мы здесь, чтобы порадовать публику, поэтому я тоже не хочу упустить возможность посмотреть выступления других фигуристок», – приводит слова Лью корреспондент Спортса’‘ Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
