Тренер Агаевой о переходе в школу Навки: «В связи с изменением условий для тренировок мы были вынуждены покинуть «Армию фигурного катания»

Тренер Марии Агаевой объяснила переход фигуристки в академию Татьяны Навки.

– Решение об уходе из клуба «Армия фигурного катания» далось не совсем просто, там были хорошие условия. Но в связи с изменением условий для тренировок, которые нам не подошли, мы были вынуждены покинуть «Армию». Мы вели переговоры с академией Татьяны Навки, нас устроило их предложение и с 14 июля мы тренируемся там.

– Как вам условия у Татьяны Навки?

– Мы тренируемся в ее филиале в Красногорске. Обе тренировки проходят на большой площадке, а это важно для прокатов соревновательных программ. Все тренировки в одном месте, прекрасные залы для хореографии, ОФП, тренажерный – прекрасные условия.

Татьяна строит еще один каток, то есть школа расширяется и на данный момент является одной из самых крупных, поэтому мы рады, что представляем этот клуб, – рассказала тренер Вера Латкина .

Агаевой 17 лет, в прошлом сезоне она стала 9-й в финале Гран‑при России, а на чемпионате страны заняла 11‑е место.