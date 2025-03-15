Александра Трусова: «Всем спортсменам уже сказала – кажется, я их заразила риском. Боюсь, что будет завтра, нервов моих не хватит»
Турнир проходит в Челябинске. Серебряный призер Игр Александра Трусова является капитаном белой команды, которая после первого дня соревнований занимает третье место.
«Я первый раз на взрослом Кубке Первого канала в роли капитана, очень интересно и захватывающе.
Всем спортсменам уже сказала – кажется, я очень их заразила риском, они во все (прыжки) пошли сегодня. Я боюсь, что будет завтра, нервов моих не хватит.
Все ребята большие молодцы, очень их люблю. Самые лучшие.
Как выбирала, кто и что будет катать? Сложно было расставить участников в эстафетах, каждый должен был где-то распрыгаться, где-то показать максимум.
По коротким и произвольным было достаточно легко, я уже на жеребьевке выбирала команду исходя из того, кто будет катать короткую, произвольную, из-за того, что про многих знала, кто что будет катать», – сказала Трусова.
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