Александра Трусова: «Всем спортсменам уже сказала – кажется, я их заразила риском. Боюсь, что будет завтра, нервов моих не хватит»

Александра Трусова поделилась эмоциями после первого дня Кубка Первого канала.

Турнир проходит в Челябинске. Серебряный призер Игр Александра Трусова является капитаном белой команды, которая после первого дня соревнований занимает третье место.

«Я первый раз на взрослом Кубке Первого канала в роли капитана, очень интересно и захватывающе.

Всем спортсменам уже сказала – кажется, я очень их заразила риском, они во все (прыжки) пошли сегодня. Я боюсь, что будет завтра, нервов моих не хватит.

Все ребята большие молодцы, очень их люблю. Самые лучшие.

Как выбирала, кто и что будет катать? Сложно было расставить участников в эстафетах, каждый должен был где-то распрыгаться, где-то показать максимум.

По коротким и произвольным было достаточно легко, я уже на жеребьевке выбирала команду исходя из того, кто будет катать короткую, произвольную, из-за того, что про многих знала, кто что будет катать», – сказала Трусова.