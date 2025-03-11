Роман Савосин: «Я с удовольствием бы выступил на международных соревнованиях, но готов провести остаток своей карьеры внутри России»

Фигурист Роман Савосин заявил, что готов провести остаток карьеры внутри России.

– Остаются ли у тебя мечты о международных соревнованиях?

– Скажу честно, у меня абсолютно точно нет такой цели или мечты. Я не думаю о международных соревнованиях.

В то же время я прекрасно понимаю ребят, которые, допустим, здесь выигрывали множество титулов, уже становились чемпионами России. Конечно, им хочется двигаться дальше и выступать на международных соревнованиях. Не надо быть эгоистом, говоря об этом.

Если мы берем конкретно меня, то мне здесь есть что достигать. Я с огромным удовольствием бы выступил на международных соревнованиях, может быть, это и получится, я был бы этому рад, но я готов провести остаток своей карьеры внутри России, – сказал Савосин.