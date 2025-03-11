Роман Савосин: «Я с удовольствием бы выступил на международных соревнованиях, но готов провести остаток своей карьеры внутри России»
Фигурист Роман Савосин заявил, что готов провести остаток карьеры внутри России.
– Остаются ли у тебя мечты о международных соревнованиях?
– Скажу честно, у меня абсолютно точно нет такой цели или мечты. Я не думаю о международных соревнованиях.
В то же время я прекрасно понимаю ребят, которые, допустим, здесь выигрывали множество титулов, уже становились чемпионами России. Конечно, им хочется двигаться дальше и выступать на международных соревнованиях. Не надо быть эгоистом, говоря об этом.
Если мы берем конкретно меня, то мне здесь есть что достигать. Я с огромным удовольствием бы выступил на международных соревнованиях, может быть, это и получится, я был бы этому рад, но я готов провести остаток своей карьеры внутри России, – сказал Савосин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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