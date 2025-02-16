Чемпион Европы Лукас Бричги перенес операцию

Чемпион Европы швейцарец Лукас Бричги сообщил, что перенес операцию.

«На прошлой неделе произошел несчастный случай на льду, в результате которого я порезался и мне наложили пять швов.

К сожалению, рана воспалилась, вчера пришлось сделать небольшую операцию.

В ближайшие две недели не смогу много двигаться, пока рана не заживет, но если все пройдет хорошо, я смогу выступить на чемпионате мира.

Берегите себя, ребята, и скоро увидимся», — написал Бричги в соцсети.