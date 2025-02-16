Чемпион Европы Лукас Бричги перенес операцию
Чемпион Европы швейцарец Лукас Бричги сообщил, что перенес операцию.
«На прошлой неделе произошел несчастный случай на льду, в результате которого я порезался и мне наложили пять швов.
К сожалению, рана воспалилась, вчера пришлось сделать небольшую операцию.
В ближайшие две недели не смогу много двигаться, пока рана не заживет, но если все пройдет хорошо, я смогу выступить на чемпионате мира.
Берегите себя, ребята, и скоро увидимся», — написал Бричги в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Лукаса Бричги
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