Алина Горбачева: «Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить»
Ранее бронзовый призер ЧР-2025 рассказала, что получила травму паха и не может прыгать с левой ноги.
«Большое спасибо всем, кто переживает за меня. Я очень долго думала, выкладывать ли предыдущий пост, так как не люблю освещать свои травмы, они случаются у каждого спортсмена. Выложила потому, что не могла держать эти эмоции в себе.
Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап.
В общем, очень рада, что выложила, потому что ваша поддержка дала мне не только силы и веру, но еще и контакт невероятно крутого специалиста-доктора! За это отдельное спасибо!
Нога все равно болит, и я по-прежнему ничего не могу прыгать с нее, но я смогла покататься и попрыгать с правой. Поэтому я очень счастлива! И теперь есть надежда. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить на ФГП и обязательно вам напишу!» – написала Горбачева.
Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске.
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