  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить»
20

Алина Горбачева: «Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить»

Горбачева сообщила, что 11 февраля станет ясно, выступит ли она в финале Гран-при.

Ранее бронзовый призер ЧР-2025 рассказала, что получила травму паха и не может прыгать с левой ноги. 

«Большое спасибо всем, кто переживает за меня. Я очень долго думала, выкладывать ли предыдущий пост, так как не люблю освещать свои травмы, они случаются у каждого спортсмена. Выложила потому, что не могла держать эти эмоции в себе.

Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап.

В общем, очень рада, что выложила, потому что ваша поддержка дала мне не только силы и веру, но еще и контакт невероятно крутого специалиста-доктора! За это отдельное спасибо!

Нога все равно болит, и я по-прежнему ничего не могу прыгать с нее, но я смогла покататься и попрыгать с правой. Поэтому я очень счастлива! И теперь есть надежда. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить на ФГП и обязательно вам напишу!» – написала Горбачева. 

Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
женское катание
logoсборная России
Алина Горбачева
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Горбачева: «В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально»
65сегодня, 08:55
Даниелян о лучших программах других фигуристов: «Очень нравится «Онегин» что Гуменника, что Алиева, «Сиреневая луна» Ветлугина. Короткая Кондратюка – это разрыв»
84 февраля, 10:20
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Галлямова лидирует, команда Савосина вышла на 2-е место, команда Кондратюка – 3-я
13224 января, 10:23
Рекомендуем
Главные новости
Глеб Гончаров об ориентирах в фигурном катании: «По катанию – Пападакис и Сизерон. А в плане отношения в паре, компонентов – Виртью и Моир»
7 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Для меня Валиева была и остается чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили»
2239 минут назад
Нугуманова о том, что ей разбили стекло машины: «Надеюсь, что наши правоохранительные органы обязательно помогут мне найти этого плохого человека»
18сегодня, 12:23
Костомаров об опросе ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года: «Я давно уже не спортсмен. А Овечкин действительно главный спортсмен страны»
16сегодня, 11:04
Глеб Гончаров о соперничестве с братом: «Соревнуемся в том, кто что лучше сделает, кто что больше сделает»
сегодня, 10:52
Варвара Слуцкая о дуэте с Гончаровым: «Больших успехов сразу, здесь и сейчас мы от первого сезона не ожидали»
8сегодня, 10:30
Варвара Слуцкая: «Разговоры о маме меня вообще никак не беспокоят. Иду своей дорогой, мне вообще наплевать, кто что там пишет в интернете»
42сегодня, 09:39
Давыдов о переходах к Тутберидзе: «Когда золото достается спортсменам из других школ, это повод задуматься, что добиться результата можно и у других специалистов»
130сегодня, 09:29
Сергей Давыдов: «Лазарев неплохо прыгает тройной аксель, но большого смысла в этом я не вижу. Лучше сделать еще один квад, который стоит дороже, а дается легче»
19сегодня, 09:23
Алина Горбачева: «В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально»
65сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Александра Кирсанова похоронят в США 22 февраля
сегодня, 10:03
«Допустили одну очень крупную ошибку, которая лишила нас пьедестала». Касинс и Брегей о 4-м месте на первенстве России
3вчера, 18:02
«Рады, что попали на пьедестал. Могли откатать лучше, но эмоции положительные». Ковязина и Мохов о бронзе на первенстве России
2вчера, 17:26
Пекин о паре с Шепталиной: «Мы стали кататься чище. Старались прибавить в технике, во второй оценке, но еще надо прибавлять»
1вчера, 14:13
Пестова и Лагутов о бронзе юниорского первенства: «Это успех, очень рады, что справились. Медаль – показатель того, что мы все делаем правильно»
вчера, 12:43
Макаров о дуэте с Горшениной: «У нас были и взлеты, и падения в этом сезоне. Рады, что на первенстве смогли все собрать, как умеем»
вчера, 12:10
София Диана Касинс: «Прокат был неплохой, даже можно сказать, хороший, но были косяки и помарки»
27 февраля, 19:39
Тарасова об однополых дуэтах: «Не понимаю, зачем расширять программу соревнований. Нам бы справиться с тем, что есть»
27 февраля, 11:13
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
16 февраля, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
46 февраля, 16:32
Рекомендуем