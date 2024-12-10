Этери Тутберидзе: «Федотов ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Очень надеемся, что он найдет себя на льду»
Этери Тутберидзе рассказала, что фигурист Арсений Федотов ищет себя в жизни.
Сегодня Федотов выступил на контрольных прокатах группы Тутберидзе.
«У нас сейчас Арсений (Федотов) ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Мы очень надеемся, что он найдет себя здесь, на льду, потому что у него здорово получается.
Мы ему желаем пройти все возрастные изменения и любить этот вид занятий так же, как мы любим его», – сказала Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости