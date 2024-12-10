Этери Тутберидзе: «Федотов ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Очень надеемся, что он найдет себя на льду»

Этери Тутберидзе рассказала, что фигурист Арсений Федотов ищет себя в жизни.

Сегодня Федотов выступил на контрольных прокатах группы Тутберидзе.

«У нас сейчас Арсений (Федотов) ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Мы очень надеемся, что он найдет себя здесь, на льду, потому что у него здорово получается.

Мы ему желаем пройти все возрастные изменения и любить этот вид занятий так же, как мы любим его», – сказала Тутберидзе .