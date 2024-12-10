34

Этери Тутберидзе: «Федотов ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Очень надеемся, что он найдет себя на льду»

Этери Тутберидзе рассказала, что фигурист Арсений Федотов ищет себя в жизни.

Сегодня Федотов выступил на контрольных прокатах группы Тутберидзе.

«У нас сейчас Арсений (Федотов) ищет себя в жизни: мотивацию, приоритеты. Мы очень надеемся, что он найдет себя здесь, на льду, потому что у него здорово получается.

Мы ему желаем пройти все возрастные изменения и любить этот вид занятий так же, как мы любим его», – сказала Тутберидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
мужское катание
Арсений Федотов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей
32020 ноября, 09:01
Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?
1392 ноября, 17:50
Федотов о мемориале Панина: «Я приехал не с самым сильным набором, здесь я должен сделать все, а дальше уже буду вставлять более сложные прыжки»
102 октября, 13:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Авербух о Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода»: «Женя очень сильно прибавила. Уверен, зрители это увидят и оценят»
20сегодня, 18:03
Вероника Жилина восстановила четверной сальхов
57сегодня, 16:28Видео
Плющенко о Муравьевой: «Соня восстановилась после простуды. Тренируется, по плану готовится к чемпионату России»
20сегодня, 13:51
Трусова о Кубке Первого канала: «Главное – чтобы дети были довольны, чтобы у них все получилось. Остальное не так важно, я больше за общую атмосферу»
12сегодня, 13:40
Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»
60сегодня, 13:32
Муравьева, Кондратюк, Алиев, Дикиджи и Гуменник поучаствовали в челлендже «Лиги чемпионов». Они попытались набрать максимальное число баллов за минуту
4сегодня, 13:15Видео
«Я – та самая крыса в команде». Загитова записала влог о Кубке Первого канала
40сегодня, 12:46Видео
Районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на 2,4 млн рублей
91сегодня, 12:08
Погорилая – на слова Хендрикс о допинге россиянок : «Ну вот нет их – и ты все равно не выигрываешь! Что тебе мешает?»
38сегодня, 11:35
Погорилая о завышении оценок фигуристам в России: «Если так не ставить – будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский Гран-при, и нам чуть-чуть помогали»
27сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
454 минуты назад
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
2сегодня, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
4сегодня, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
сегодня, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
255 декабря, 18:36