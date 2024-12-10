Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»

Катарина Гербольдт рассказала, чему ее научила Светлана Соколовская.

Сегодня тренеру Соколовской исполнилось 59 лет.

«Хочется поздравить Светлану Владимировну, пожелать ей крепкого здоровья, хороших благодарных, талантливых учеников, которые радовали бы ее, реализовывали совместные цели, задачи, планы.

Наверное, она научила меня ценить жизнь в моменте, здесь и сейчас. В качестве тренерского опыта научила любить своих учеников, как своих детей – на самом деле это очень редкое качество у тренеров.

Здорово, когда ты ощущаешь себя любимым спортсменом, которому посвящают жизнь и действительно любят, чувствуешь себя защищенным, наверное, спортсменом в какой‑то степени.

Надеюсь, что под моим крылом спортсмены будут чувствовать себя так же, как я когда‑то у Светланы Владимировны», – сказала Гербольдт.