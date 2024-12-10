Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
Татьяна Тарасова поздравила тренера Светлану Соколовскую с днем рождения.
Сегодня Соколовской исполнилось 59 лет.
«Я бы хотела пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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