Авербух о возможном допуске россиян: «Пауза может сказаться, но для наших фигуристов чем сложнее, тем больше мотивации»

Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на успех после возвращения.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Если это не очередная спекуляция и журналисты не перебирают недостоверную информацию, то, конечно, буду всячески приветствовать это. Если все действительно случится.

Считаю, наша команда находится на хорошем уровне в ряде видов. В женском одиночном катании все хорошо, еще в этом сезоне ребята прибавили, традиционно мы сильны в парном катании. Так что практически везде мы находимся в абсолютно конкурентной борьбе.

Конечно, пауза может сказаться, но для наших фигуристов и вообще спортсменов чем сложнее, тем больше мотивации. Судя по тому, какой уровень выступлений я вижу на наших турнирах и какой показывают иностранные фигуристы, пауза не должна сказаться», – сказал хореограф