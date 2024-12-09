Авербух о возможном допуске россиян: «Пауза может сказаться, но для наших фигуристов чем сложнее, тем больше мотивации»
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Если это не очередная спекуляция и журналисты не перебирают недостоверную информацию, то, конечно, буду всячески приветствовать это. Если все действительно случится.
Считаю, наша команда находится на хорошем уровне в ряде видов. В женском одиночном катании все хорошо, еще в этом сезоне ребята прибавили, традиционно мы сильны в парном катании. Так что практически везде мы находимся в абсолютно конкурентной борьбе.
Конечно, пауза может сказаться, но для наших фигуристов и вообще спортсменов чем сложнее, тем больше мотивации. Судя по тому, какой уровень выступлений я вижу на наших турнирах и какой показывают иностранные фигуристы, пауза не должна сказаться», – сказал хореограф
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