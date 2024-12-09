Алексей Железняков: «Ни в коем случае нельзя соглашаться на нейтральный статус. Это неприемлемо и унизительно»
Железняков считает, что фигуристам нельзя соглашаться на нейтральный статус.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Если нас допустят до международных стартов, будет прекрасно! Но ни в коем случае нельзя соглашаться на нейтральный статус. Нужно выступать исключительно под своим гимном и флагом. Российские спортсмены приехали на соревнования – никаких нейтральных статусов быть не может. Это неприемлемо и унизительно. Ехать под нейтральным статусом – унижение.
Я думаю, что по уровню наши спортсмены готовы к допуску. Все выступают на домашних соревнованиях достойно, никаких проблем. Мы видим высокие результаты. Не сомневаюсь, что увидим то же самое на международных стартах», – сказал хореограф Алексей Железняков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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