Алексей Железняков: «Ни в коем случае нельзя соглашаться на нейтральный статус. Это неприемлемо и унизительно»

Железняков считает, что фигуристам нельзя соглашаться на нейтральный статус.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Если нас допустят до международных стартов, будет прекрасно! Но ни в коем случае нельзя соглашаться на нейтральный статус. Нужно выступать исключительно под своим гимном и флагом. Российские спортсмены приехали на соревнования – никаких нейтральных статусов быть не может. Это неприемлемо и унизительно. Ехать под нейтральным статусом – унижение.

Я думаю, что по уровню наши спортсмены готовы к допуску. Все выступают на домашних соревнованиях достойно, никаких проблем. Мы видим высокие результаты. Не сомневаюсь, что увидим то же самое на международных стартах», – сказал хореограф Алексей Железняков.