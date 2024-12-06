Навка о Валиевой в роли Крысиной королевы: «Уверена, что Камила вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий опыт»
Татьяна Навка уверена, что фигуристка Камила Валиева вернется в спорт.
Сегодня Валиева выступила на открытии ГУМ-катка. Она каталась в образе Крысиной королевы – это ее роль в предстоящем новогоднем шоу Навки «Щелкунчик».
«Мне кажется, что Камила настолько многогранная и талантливая фигуристка и спортсменка, в основном в нашем спектакле она всегда исполняла роли нежных, юных, прекрасных, добрых героинь. И мне показалось, что она уже выросла до образа такой характерной актрисы и вполне может справиться с такой непростой ролью.
Она действительно непростая, и я считаю, что эта роль поможет в дальнейшем почувствовать себя в других образах, в других настроениях. Я уверена, что она вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий колоссальный опыт», – сказала Навка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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