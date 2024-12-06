6

Навка о Валиевой в роли Крысиной королевы: «Уверена, что Камила вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий опыт»

Татьяна Навка уверена, что фигуристка Камила Валиева вернется в спорт.

Сегодня Валиева выступила на открытии ГУМ-катка. Она каталась в образе Крысиной королевы – это ее роль в предстоящем новогоднем шоу Навки «Щелкунчик».

«Мне кажется, что Камила настолько многогранная и талантливая фигуристка и спортсменка, в основном в нашем спектакле она всегда исполняла роли нежных, юных, прекрасных, добрых героинь. И мне показалось, что она уже выросла до образа такой характерной актрисы и вполне может справиться с такой непростой ролью.

Она действительно непростая, и я считаю, что эта роль поможет в дальнейшем почувствовать себя в других образах, в других настроениях. Я уверена, что она вернется в спорт, и у нее будет такой потрясающий колоссальный опыт», – сказала Навка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ледовые шоу
logoсборная России
logoКамила Валиева
женское катание
logoТатьяна Навка
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов и Тарасова исполнят роли Щелкунчика и Мари в ледовом шоу Навки
818 ноября, 09:11
Валиева исполнит роль Крысиной королевы в шоу Навки «Щелкунчик»
11512 ноября, 08:51Фото
Журналист Дмитрий Кузнецов: «Валиева за шоу Навки зарабатывала 440 тысяч. В случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тысячах»
21330 октября, 06:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Камила Валиева: «Роль Крысиной королевы достаточно властная, взрослая. Мне нужно более мощно кататься и больше отдавать энергетики, чтобы всех завораживать»
14вчера, 22:46
Golden Spin. Теннелл лидирует после короткой программы, Лью – 2-я, Пинзарроне – 3-я
17вчера, 20:59
Гленн сделала тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при
10вчера, 20:57
Финал Гран-при. Гленн выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Йошида – 3-я, Сакамото – 4-я
287вчера, 20:50
Никита Володин: «Мы сегодня откатались лучше, чем на всех предыдущих соревнованиях. Готовы мы еще лучше, но нервы присутствуют»
1вчера, 20:35
Финал Гран-при. Малинин, Кагияма, Сато, Аймо, Шайдоров, Грассль выйдут на лед с короткими программами
11вчера, 20:12
Финал Гран-при. Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава представят произвольные программы
вчера, 20:04
Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон покажут ритм-танцы
4вчера, 19:58
Финал Гран-при. Хазе и Володин лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
131вчера, 19:48
Golden Spin. Беккер и Эрнандес лидируют после ритм-танца, Янсе ван Ренсбург и Штеффан – 2-е, Дэвис и Смолкин – 3-и
10вчера, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Golden Spin. Теннелл, Лью, Пинзарроне, Серна, Сенюк, Ким Со Ен представят произвольные программы
вчера, 23:26
Golden Spin. Дэвис и Смолкин, Беккер и Эрнандес, Янсе ван Ренсбург и Штеффан покажут произвольные танцы
вчера, 23:16
Golden Spin. Чан и Хоу, Щетинина и Возняк, Камилла и Павел Ковалевы выступят с короткими программами
вчера, 22:59
Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Накаи, Ван Ихань, Ю Сон Ким, Гладки выступят с произвольными программами
вчера, 19:45
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
1вчера, 19:22
Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Санчес, Мин Гю Со, Яньхао Ли, Такахаши, Вацлавик представят короткие программы
вчера, 19:02
Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
24вчера, 18:36
Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан выиграли короткую программу, Дерошер и Трэшер – 2-е, Флорес и Ванг – 3-и
7вчера, 16:21
Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся – одно удовольствие. С каждой неделей они прогрессируют»
14 декабря, 20:58
Татьяна Тарасова: «Кацалапов научил Валю Карнавал быть грамотной в элементах. Мне казалось, что это невозможно»
63 декабря, 20:55