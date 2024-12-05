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Семков заменит Федотова на Кубке Первого канала среди юниоров, вместо Григорьевой и Артющенко выступят Пестова и Лагутов

Фигурист Арсений Федотов не выступит на Кубке Первого канала среди юниоров.

«К сожалению, из-за болезни в турнире не смогут выступить танцевальный дуэт Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко, ребят заменят Зоя Пестова и Сергей Лагутов, а Александр Семков заменит Арсения Федотова.

Здоровья и быстрого восстановления ребятам!» – сообщается в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Арсений Федотов
logoсборная России
Зоя Пестова
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Наталия Лагутова
танцы на льду
Василиса Григорьева
Александр Семков
Евгений Артющенко
мужское катание
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