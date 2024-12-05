Семков заменит Федотова на Кубке Первого канала среди юниоров, вместо Григорьевой и Артющенко выступят Пестова и Лагутов
Фигурист Арсений Федотов не выступит на Кубке Первого канала среди юниоров.
«К сожалению, из-за болезни в турнире не смогут выступить танцевальный дуэт Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, ребят заменят Зоя Пестова и Сергей Лагутов, а Александр Семков заменит Арсения Федотова.
Здоровья и быстрого восстановления ребятам!» – сообщается в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».
Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости