Семков заменит Федотова на Кубке Первого канала среди юниоров, вместо Григорьевой и Артющенко выступят Пестова и Лагутов

Фигурист Арсений Федотов не выступит на Кубке Первого канала среди юниоров.

«К сожалению, из-за болезни в турнире не смогут выступить танцевальный дуэт Василиса Григорьева – Евгений Артющенко , ребят заменят Зоя Пестова и Сергей Лагутов, а Александр Семков заменит Арсения Федотова .

Здоровья и быстрого восстановления ребятам!» – сообщается в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Кубок Первого канала среди юниоров пройдет 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».