Сотникова о выступлениях в «Ледниковом периоде»: «У меня опустошение, эмоций много отдаешь, потому что хочется вытаскивать до победного, но их нет»

Сотникова рассказала об опустошении после выступлений в «Ледниковом периоде».

В проекте олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступает в паре с фигуристом-любителем Григорием Сперанским.

«Сейчас у меня просто опустошение, эмоций все равно много отдаешь, потому что хочется вытаскивать до победного, но эмоций, честно говоря, нет. Казалось бы, наоборот должны быть, а вот я сейчас откатала и понимаю, что просто пусто», – сказала Сотникова.

«После тренировок я прихожу домой, у меня обычно спрашивают, что и как, но лучше меня не трогать, у меня сил, эмоций никаких, выжатый полностью, я всегда выкладываюсь полностью на тренировках», – отметил Сперанский.

Фигуристка рассказала, сколько они тренировали поддержку вниз головой.

«На самом деле не так долго, нам сказали – делаем поддержку, как Костомаров и Навка на Олимпиаде. Мы попробовали, она довольно быстро и просто нам далась.

На льду проводим где-то 3-4 часа каждый день последнее время. Сложно, сил отдается много. Я, наверное, ищу каждый раз место, где можно просто покемарить. Был перерыв, я даже не заметила, как просто заснула», – добавила Сотникова.