Александр Самарин: «Бывает, смотришь какой-то этап Гран-при и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь – хорошо, что закончил»
Самарин завершил спортивную карьеру в марте 2024 года.
– У вас были мысли о том, что завершили карьеру слишком рано?
– Все, что мы со Светланой Владимировной (Соколовской) могли сделать, мы сделали. Сожаления иногда присутствуют. Бывает, смотришь какой-то этап Гран-при и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь – хорошо, что закончил.
Сейчас соревнуются ребята преимущественно в возрасте 20-21 года, исполняют много четверных, а я уже не был в таких кондициях. В свои 20 лет я тоже прыгал четверные лутцы и флипы, старался усложняться, но к завершению карьеры, наоборот, приходилось что-то упрощать.
Сейчас ребята высоко подняли планку, это не один и не два человека, можно назвать десятку, которая может прыгать в своих программах от четырех четверных и более, – сказал Самарин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий