Александр Самарин: «Бывает, смотришь какой-то этап Гран-при и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь – хорошо, что закончил»

Фигурист Александр Самарин рассказал, не жалеет ли о завершении карьеры.

Самарин завершил спортивную карьеру в марте 2024 года.

– У вас были мысли о том, что завершили карьеру слишком рано?

– Все, что мы со Светланой Владимировной (Соколовской) могли сделать, мы сделали. Сожаления иногда присутствуют. Бывает, смотришь какой-то этап Гран-при и думаешь: «Можно было бы еще покататься». Потом включаешь другой и понимаешь – хорошо, что закончил.

Сейчас соревнуются ребята преимущественно в возрасте 20-21 года, исполняют много четверных, а я уже не был в таких кондициях. В свои 20 лет я тоже прыгал четверные лутцы и флипы, старался усложняться, но к завершению карьеры, наоборот, приходилось что-то упрощать.

Сейчас ребята высоко подняли планку, это не один и не два человека, можно назвать десятку, которая может прыгать в своих программах от четырех четверных и более, – сказал Самарин .