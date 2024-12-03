Трусова показала свой номер в новом гостиничном комплексе академии Плющенко. На входе висит табличка «Русская ракета», внутри – «Королева квадов»

Трусова показала свой номер в новом гостиничном комплексе академии Плющенко.

На входной двери висит табличка с надписью «Русская ракета». Внутри номера также находится табличка, на которой написано «Русская ракета / Queen of Quads (королева квадов)».

«В «Ангелах Плющенко» достроился новый гостиничный комплекс. Вот наш номер с Макаром , табличка, которая была раньше на домике.

Большая красивая кровать, стол, кухня. И вид на сад – очень красиво. Когда будет снег, вообще будет прекрасно, сказочно», – сказала Александра Трусова (после замужества – Игнатова).

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