Анастасия Мишина посетила Петергоф: «Ну и что, что без фонтанов. Зато так тихо и атмосферно, без толпы туристов»
Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о посещении Петергофа.
«Петергоф красив в любое время года. Ну и что, что без фонтанов. Зато так тихо и атмосферно, без толпы туристов 🤗», – написала чемпионка мира в парном катании.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Анастасии Мишиной
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