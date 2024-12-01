Анастасия Мишина посетила Петергоф: «Ну и что, что без фонтанов. Зато так тихо и атмосферно, без толпы туристов»

Фигуристка Анастасия Мишина рассказала о посещении Петергофа.

«Петергоф красив в любое время года. Ну и что, что без фонтанов. Зато так тихо и атмосферно, без толпы туристов 🤗», – написала чемпионка мира в парном катании.