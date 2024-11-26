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Рухин о пяти квадах в произвольной: «Я это готовил очень долго, несколько месяцев. Для меня это не риск, я это каждый день тренирую и катаю»

Фигурист Егор Рухин не считает пять квадов в произвольной рискованным контентом.

Рухин исполняет пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Оцениваю этапы достаточно неплохо, первый этап я вообще хорошо выступил, стал четвертым, второй чуть-чуть похуже, в короткой была ошибка на первом лутце.

По контенту работал с конца прошлого сезона, усердно работали, накатывали в связках, программах, выбирали расстановку, смотрели, как будет удобнее. Была проделана большая работа. На чемпионате России планируется такой же контент.

Не считаю ли риском? Да нет, я это готовил очень долго, несколько месяцев. У меня четыре старта прошло, где я катал с этим набором, для меня это не риск, я это каждый день тренирую и катаю.

Какие цели ставлю? Хочется кататься почище по вращениям, дорожкам, прыжки есть куда улучшать, качество и выезды. Хотелось бы попасть в сборную, посмотрим, как все сложится», – сказал Рухин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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