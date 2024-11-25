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Стилист Ольга Ким об образах Загитовой для влогов Первого канала: «Много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды»

Стилист Ольга Ким назвала дерзкими образы Загитовой для влогов Первого канала.

«У Алины прекрасная фигура, поэтому мало какой костюм ее может испортить. В каждом образе есть трендовые элементы, поэтому Алина явно это делала не сама, образы собирали стилисты – работа большая. Пытались сделать не консервативный образ ведущей новостей, а акцент на молодежную аудиторию. Костюмы яркие и дерзкие. Есть много эпатажа и фешен-идей, будто собирались на неделю моды.

Леггинсы в ботфортах с неприкрытой паховой зоной и очень короткой шубой вызывают сомнение. Ботфорты – всегда на грани с вульгарностью. В этом образе есть перебор. Я подобрала бы более спокойные сапоги, но не кричащие ботфорты. И этот образ не использовала бы.

В целом неплохой образ, где у нее облегающий лонгслив с открытыми плечами, короткой юбкой на запах и ботинки оксфорд. Для фигуры девушки все классно смотрится. Верхняя часть по цвету мне очень нравится. Но смущает, что очень много оголенности. То есть и короткая юбка, и открытый лонгслив – здесь тоже на грани. Если бы я была стилистом, сделала один акцент на оголенной части. Серые носки и черные ботинки утяжеляют образ. Здесь может подойти светлая или цветная обувь, но не черная», – сказала Ким.

Как Алина Загитова одевается для Первого канала: декольте, мини-юбки и шубы

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
женское катание
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