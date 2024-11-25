Алиев – болельщикам: «Ваши лица, полные надежды и ожидания, были моим маяком в бескрайних водах сомнений»

Фигурист Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку на Гран-при России.

Алиев занял второе место на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Дорогие болельщики и зрители, cердечно благодарю каждого из вас за то, что были рядом со мной во время этого незабываемого старта. Ваша поддержка и верность придавали мне сил и уверенности в самых напряженных моментах. Каждый ваш взгляд, каждое слово ободрения, каждый вдохновляющий жест создавали атмосферу, которая помогала преодолевать все преграды на моем пути.

Ваши лица, полные надежды и ожидания, были моим маяком в бескрайних водах сомнений. Я знаю, что без вас этот путь не был бы таким ярким и значимым. Вы – настоящие герои этого путешествия, а я лишь ваш проводник, стремящийся к успеху.

С благодарностью в сердце, я продолжу двигаться вперед, зная, что моя энергия – это плод вашей поддержки. Спасибо, что были и остаетесь со мной!

Готовимся к чемпионату России в Омске 💪💪💪», – написал Алиев.