Татьяна Тарасова: «Этапы Гран‑при России – это уникальные соревнования, которые в такой нелегкий период заменили нам все»

Татьяна Тарасова назвала серию Гран-при России уникальными соревнованиями.

«Этапы Гран‑при России по фигурному катанию – это наши уникальные соревнования, которые в такой нелегкий период заменили нам все. К ним есть интерес, есть стремление быть лучше от соревнования к соревнованию.

И, конечно, хочу отметить любителей фигурного катания, которые сидят по семь часов и смотрят выступления, аплодируют, живут этим видом спорта. Им просто огромное спасибо, они уникальные.

Что касается организации этапов, то все было на высшем уровне, это отмечали и сами фигуристы, они были в восторге. Мне понравились все первые пятерки, но не хочу кого‑то выделять, потому что впереди чемпионат страны», – сказала Тарасова.