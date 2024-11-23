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Миронов о Санкт-Петербурге: «Мне скучно, не хватает более активного движения. В метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться»

Фигурист Миронов рассказал, что ему не хватает активного движения в Петербурге.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов идут третьими после короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (69,81 балла).

– Почему заменили риттбергер на сальхов?

Кадырова: Решили, что на данный момент риск не совсем оправдан, так как за исполнение сальхова можно получить больше баллов, чем за исполнение риттбергера. Решили, что лучше сыграть на качество.

Миронов: Сальхов – такой прыжок, который легче выкатить, за что можно получить больше баллов.

– Как оцените прокат?

Кадырова: Я думаю, четверочка.

– Почему волновались, ведь в тройке будете в любом случае?

Миронов: Я два года не катался, все еще привыкаю.

– Вы остались посмотреть прокат Мишиной и Галлямова. Решили поучиться у мэтров?

Миронов: Мы каждый день учимся у мэтров.

Кадырова: Это искренняя дружба, поддержка. Конечно, можно дружить на одном катке.

– На втором этапе вы себя чувствуете увереннее?

Кадырова: Намного увереннее. Наверное, еще повлияло то, что это родные стены, публика. Чувствовалась безумная поддержка.

Миронов: Для меня это не совсем родные стены, на меня, возможно, это оказывало чуть другое влияние. Ясмина говорила, что ей тут легче кататься.

– Говорят, что в Москве бешеный ритм жизни, а в Петербурге все медленное. Так ли это?

Миронов: Это не ощущение, это факт. Мне скучно, не хватает какого‑то более активного движения. Я в метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Невский лед
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Илья Миронов
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