Миронов о Санкт-Петербурге: «Мне скучно, не хватает более активного движения. В метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться»
Ясмина Кадырова и Илья Миронов идут третьими после короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (69,81 балла).
– Почему заменили риттбергер на сальхов?
Кадырова: Решили, что на данный момент риск не совсем оправдан, так как за исполнение сальхова можно получить больше баллов, чем за исполнение риттбергера. Решили, что лучше сыграть на качество.
Миронов: Сальхов – такой прыжок, который легче выкатить, за что можно получить больше баллов.
– Как оцените прокат?
Кадырова: Я думаю, четверочка.
– Почему волновались, ведь в тройке будете в любом случае?
Миронов: Я два года не катался, все еще привыкаю.
– Вы остались посмотреть прокат Мишиной и Галлямова. Решили поучиться у мэтров?
Миронов: Мы каждый день учимся у мэтров.
Кадырова: Это искренняя дружба, поддержка. Конечно, можно дружить на одном катке.
– На втором этапе вы себя чувствуете увереннее?
Кадырова: Намного увереннее. Наверное, еще повлияло то, что это родные стены, публика. Чувствовалась безумная поддержка.
Миронов: Для меня это не совсем родные стены, на меня, возможно, это оказывало чуть другое влияние. Ясмина говорила, что ей тут легче кататься.
– Говорят, что в Москве бешеный ритм жизни, а в Петербурге все медленное. Так ли это?
Миронов: Это не ощущение, это факт. Мне скучно, не хватает какого‑то более активного движения. Я в метро пытаюсь быстрее бежать, но не могу ускориться.
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