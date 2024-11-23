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Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кадырова и Миронов представят произвольные программы

Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов покажут произвольные программы на Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,71

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,50

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 69,81

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
Невский лед
logoДмитрий Козловский
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