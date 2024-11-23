Екатерина Миронова: «Сделали прокат как на тренировке. Всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, будем это делать, пока не умрем»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (80,83 балла).
Устенко: Прикольные ощущения, ни убавить, ни прибавить. Прокаты надо делать без ошибок, вот они, почти без ошибок. На второй этап Гран-при выходить было легче, но, так как выступали дома, мне одновременно и волнительно. С одной стороны, я здесь всё знаю. С другой, так как я здесь всё знаю – это чуть-чуть давит.
Миронова: Мы сделали прокат как на тренировке, просто четко, спокойно. Мы всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, ловим любую возможность, будем это делать, пока не умрем.
Устенко: Надеюсь, что, когда умрем, в ледовом дворце будут висеть наши портреты. Наши фантомы будут здесь выступать после жизни (улыбается).
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