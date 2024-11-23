Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала, как разогналась до 190 км/ч.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге (82,71 балла).

Козловский ответил на вопрос, смотрит ли международные соревнования.

«Международные соревнования? Какие-то отдельные прокаты смотрю. Мне интересно смотреть тех спортсменов, которые меня вдохновляют и что-то мне дают как профессионалы. Мне интересно смотреть мужское одиночное, вдохновляют отдельные танцевальные дуэты. Но что касается парного катания, лучшие пары – в России. Я смотрю за лучшими. Поспорить с тем, что лучшие пары у нас катаются, невозможно.

Как ездим из Москвы в Санкт-Петербург? Чаще всего самолет. Налетали наконец-то на золотую карту «Аэрофлота ». Купить билет на «Сапсан» вообще невозможно, мне кажется. Вы видите, что происходит в зоне проверки аэропорта «Шереметьево»? Какие там очереди, если у тебя нет такой карты? Хочется их избегать. Кто любит очереди? А правила дорожного движения я никогда не нарушал. Всегда максимум – 149 км/ч по трассе, как допускается. Никогда такого не было, и признаваться не в чем.

«Я покупала на Новый год билет где-то неделю назад уже, чтобы он точно у меня был. Потому что мне еще с кошкой надо ехать будет, а с животными билетов мало было. Когда я покупала, оставалось всего четыре билета на конец декабря.

Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч. Мне не разрешили разогнаться еще быстрее», – добавила Бойкова.